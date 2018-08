İncirlik Üssü kapatılmalı mı? “Elbette kapatılmalı. Bu Emperyalizmin maşalığını yapmaktır”

yeniakit.com.tr Taha Emre Özdemir

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney, Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan diplomatik sorunların askeri ilişkileri etkilemediğini söyledi.

Gedney, Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

“TÜRKİYELİ MÜTTEFİKLERİMİZ İLE İLİŞKİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI”

"Türkiye ve ABD arasında devam eden diplomatik sorunlar askeri olarak Türkiye ile ilişkinizi etkiledi mi? İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Gedney şu yanıtı verdi:

"Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz”

İNCİRLİK ÜSSÜ KAPATILMALI MI?

Akit soruyor ekibi bugün İstanbullulara “Sizce İncirlik üssü kapatılmalı mı?” sorusunu yöneltti. İşte aldığımız birbirinden farklı yanıtlar.

‘’-Elbette kapatılmalı. Yani emperyalizmin maşalığını yapmaktır. Başka bir şey değildir bu.’’

“-İktidarın hatasını neden kamufle etmeye çalışıyorlar ki? Kendi intiharımız olur iyice yani. Bence kapatılmamalı.”

“-Vatanını, milletini, namusunu seven, bayrağının altında yaşayan, her şeye katlanacak. Biz her şeye katlanırız Allah’a şükür. Bence kapatılsın.”

“-Bunu yapacağına, Dolar’ı Euro’yu Türkiye’de yasaklasın. Herkes rahat olur. Dolar ile Euro ile ne işi olur vatandaşın?”

“-Bence kapatılmalı. Gidere gider. Reis zaten ne yapacağını bilir.”

“-Bence uzlaşmaya gidilmeli. Savaşın her türlüsü kötü. İster ekonomik olsun, ister silahlı olsun. Dünyada savaşı herkes çıkarabilir. Barışı getirmek çok zor.”

“-Tabii ki kapatılmalı. Amerika’nın bu yaptığına karşı kapatmak benim için daha faydalıdır. Çünkü sürekli bizi sömürüyor. Gerçekten canı gönülden istiyorum kapatılmasını.”

“-Ondan evvel yapısal reformlar yapmamız lazım. Tarım ülkesi olan bir ülkenin hala hayvanından, tohumundan, samanından tut dışa bağımlı olması. En büyük sebebi budur yani.”

“-Türkiye büyük bir ülkedir. Kısasa kısas bence.”