İncirlik Üssü kapatılıyor mu? ABD'nin dolar kozuna karşılık Türkiye'den İncirlik üssü kozu gelir mi?

FETÖ’cü ABD’li Rahip Brunson’un ev hapsine alınmasıyla başlayan ABD-Türkiye gerilimi farklı boyuta taşındı. ABD skandal bir karara imza atarak, FETÖ ve PKK ile en çok uğraşan iki bakanlığa İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına yaptırım uyguladı. Bununlada yetinmeyen ABD yönetimi Türkiye'ye dolar üzerinden savaş açtı. Trump attığı Twitter mesajında, "Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim" diyerek Türkiye'ye sözde diz çöktürmede kararlı olduklarını ima etti. Peki Türkiye'nin ABD'nin bu skandal yaptırım kararına karşı bir hamlesi olacak mı? ABD için hayati öneme sahip İncirlik Üssü kapatılacak mı?

Türkiye’den ABD’nin yaptırım kararına tepkiler gelirken, kamuoyunda İncirlik Üssü bir kez daha gündeme geldi. 1970’li yıllarda ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosu kararından sonra Türkiye, İncirlik Üssü’nü kapatmış üssün tüm yetkilerini TSK’ya devretmişti. Vatandaşlar, ABD’ye misilleme olarak İncirlik Üssü’nün ABD’ye kapatılmasını istiyor. Peki İncirlik Üssü kapatılacak mı? Sözde Ermeni yasa tasarısını kabul eden Almanya milletvekilleri İncirlik Üssü’nü ziyaret etmek istemiş ancak Türkiye Nazi kafasındaki Alman Milletvekillerini İncirlik'e sokmamıştı. Bunun üzerine Alman’ya askerleri tası tarağını toplayıp İncirlik Üssü’den ayrılmıştı. ABD’nin Papaz Brunson’un ev hapsini bahane ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e hukuksuzca uyguladığı yaptırım kararından sonra aynı durum ABD için geçerli olacak mı? Merak konusu oldu. ABD’nin sınırları biraz daha zorladığı taktirde İncirlik Üssü’nün ABD’ye kapatılacağı konuşuluyor.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARINA TÜRKİYE'DEN TEPKİLER

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Oktay, şunları yazmıştı: “Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir. Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ABD'nin yaptırım kararı için, "ABD'de bir malımız var; FETÖ. Onu bırakamayız, alacağız" demişti. ABD’nin yaptırım kararının uyguladığı Bakanlardan olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuya ilişkin tepkisini şu şekilde dile getirmişti: "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım."

PEKİ İNCİRLİK ABD İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

İnşasına Türkiye'nin NATO üyeliğinden bir yıl önce, 1951 yılında ABD Mühendislik Grubu olarak isimlendirilen bir ekip tarafından başlanan üs, 1954'te açıldı. İlk etapta ABD Hava Kuvvetleri'nin olağanüstü durumlarda konuşlanma ve orta ile yüksek yoğunluktaki bombardımanlarda yer alan savaş uçaklarının bakımının yapılması amacıyla kullanılması öngörülüyordu. Ancak 1980'li yılların ardından üste önemli iyileştirmeler yapıldı. ABD askeri kaynaklarında, bugün burada yaklaşık 2 bin 500 civarında ABD askerinin bulunduğu belirtiliyor. Buradan düzenlenen askeri operasyonların NATO kapsamında olduğu durumlarda, zaman zaman bu üsse başka ülke askerleri de konuşlandırılıyor. Üste bir Türk birliği de yer alırken, sivillerin yaptığı bazı işler için Türkiye vatandaşları da istihdam ediliyor. İncirlik üssü, askerlerin aileleri de eklendiğinde binlerce kişilik bir nüfusu barındırıyor. Üssün içinde pist, eğitim alanı ve komuta merkezi gibi askeri alanların yanı sıra burada görev yapan subayların konutları da yer alıyor.

BEŞ ULUSLARARASI ANLAŞMA YAPILDI

Ayrıca tesisin içinde ABD'li zincir restoranlar, Amerikan mallarının satıldığı büyük süpermarketler, basketbol ve beyzbol sahaları gibi tesisler de yer alıyor. İncirk Üssü yakınlarından yıllardır, özellikle sol gruplar tarafından protesto göterileri düzenleniyor. Üste görevli askerlerin aile üyeleri dışında, sivillerin buraya giriş için özel izin alması gerekiyor. Bu alanın hukuki statüsüyle ilgili bugüne kadar beş uluslararası anlaşma yapıldı. Şu anda geçerli olan ABD ile Türkiye'nin 1980 yılında imzaladığı 'Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması' (SEİA).

İNCİRLİK TERÖRLE MÜCADELE İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Ancak fiili durumda, İncirlik Üssü'nün açıldığı tarihten bu yana NATO operasyonları dışında ABD güçlerinin kendi faaliyetleri için de kullanıldığı birçok durum yaşandı. İncirlik Hava Üssü'nde ABD'nin yanı sıra Almanya ve Hollanda gibi diğer bazı NATO üyelerinin de askerleri görev yapıyor. Almanya'nın İncirlik Üssü'nde konuşlu 200'den fazla askeri bulunuyor. Bu askerler Tornado jetlerinin Suriye'de gözetim görevlerine ve DEAŞ karşıtı koalisyonun uçaklarına yakıt dolumundan sorumlu.

TÜRKİYE ABD'Yİ İNCİRLİK'TEN KOVDU

ABD, 1970'li yılların ortasında, Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya karar verdiğinde Ankara da buna İncirlik'le yanıt verdi. Türkiye, sınırları içinde ABD'nin kullanımındaki üsleri kapattı ve buraların kontrolünü TSK'ya devretti. Bu dönemde, ABD Kongresi'nin Eylül 1978'te Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırması ve askeri yardımları yeniden tahsis etmesi üzerine üs de normal faaliyetlerine geri döndü.

TRUMP NE YAPMAK İSTİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Yaklaşımı" sunumu yaptığı sırada attığı bir tweet, Türkiye'de piyasaları alt üst etti. ABD'nin Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma iki katı vergi getirdiğini açıklayan Trump, TL'yi de doğrudan hedef alarak Türkiye'ye karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi. Trump'ın bu kararı sonrası dolar 6.80 TL seviyesine kadar yükseldi.

TRUMP'A İNCİRLİK HATIRLATMASI: NÜKLEER FÜZELERİ UNUTMA!

Washington Post yazarı ve uluslararası politikalar uzmanı Brian Klaas ise, ABD cephesinden Trump'a en ilginç uyarıyı yapan isim oldu. Twitter hesabından Trump'ın tweet'ine cevap veren Klaas "Erdoğan 'ın hayranı değilim, ama (Trump'ın yaptığı) pervasız bir çıkış. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye'de bulunan bir ABD hava üssünde (İncirlik) 50 nükleer bomba bulunuyor. Trump'ın tweetleri ciddi ulusal ve uluslararası güvenlik riskleri teşkil etmeye devam ediyor" dedi.