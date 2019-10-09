Barış Pınarı Harekatı sonrası İncirlik Hava Üssü'nde hareketli anlar Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın emri sonrası Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde hareketli anlar yaşandı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde hareketli anlar yaşandı. Üstte F-16 uçaklarının iniş ve kalkış yaptıkları görüldü. Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı' Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Harekat sürerken, Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yapıyor, bazıları da pistte hazır bekletiliyor. Öte yandan Amerika bayraklı askeri kargo uçaklarının üsse iniş kalkışları da sürüyor.

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