İncirin faydaları: İnci kürü için Türk mutfağından sadece iki malzeme! Sağlığa dev katkı sağlıyor! Bakın neye iyi gelir?

İncir, Akdeniz ve batı Asya'ya kadar yerlisi ağacı olup eski zamanlardan beri yetiştirilir. Şimdi hem meyvesi hem de süs bitkisi olarak dünya çapında yaygın...

İncirin Faydaları

Özellikle kanın pıhtılaşmasını sağlar. Düzenli olarak kullanıldığın da faydası görülür.

Ayrıca koyu kanıda sulandırıcı özelliği de vardır.

Yaraları hızla iyileştirici özelliği de vardır.

Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Ayrıca bağırsak boşaltımını da sağlar.

Çok iyi balgam söktürücüdür.

Hemoroid ve gut hastalığına da birebirdir.

Kanseri önler.

Eklem ağrılarının kesilmesine ve azalmasına yardımcı olur.

Ayrıca her hastalığa da şifadır.

Bağırsakları çalıştırarak yabancı mikropları atar.

Karaciğer hastalığa da iyi gelmektedir.

Böbrekteki sorunların çözülmesini de sağlar.

Düzenli olarak incir yiyen kişi ateşli hastalıklara yakalanmaz.

Vücudun demir ihtiyacını sağlar.

Ruhsal hastalıklara da iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalbin yağlanmasını engeller.

Ciltte oluşan sivilce, akne gibi sorunlara da iyi gelir.

Yaşlılığa da iyi geldiği bilinmektedir.

K Vitamini ve kalsiyum açısından zengin bir meyvedir.

Ayrıca kabızlığı da önlemektedir.

Alzheimera da iyi gelir.

Kalp sağlığını da korur.

Kansızlığı önler.

Tansiyonu da düzenler.

Astım ve bronşit hastalığına da iyi gelir.



İncirden Yapılan Doğal İlaçlar! İki tarif

Kürün hazırlanışı çok kolay. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ilave edin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrar edin.

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Bir miktar üzüm sirkesinin içerisine 3 adet kuru incir atın ve 9-10 saat kadar bekletin ve bu incirleri yiyin.

Hakiki zeytin yağın içerisine 3 adet kuru incir koyun ve her sabah aç karnına tüketin.