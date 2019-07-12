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İncirde jeotermal kaynaklı kükürt oranının yüksek olduğu iddiası

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger:- "İncir meyvesinde yapılan analizlerde ise herhangi bir kükürtdioksit bulunmamıştır. Şu ana kadar yapılan incir ihracatında kükürt nedeniyle iade edilen herhangi bir ürün yoktur"- "Aydın'da 15 bin çiftçi incir üretiyor. Geçimini incir ile sağlıyor. Bu ürünü ayıplamak doğru değil. İnciri ayıplayanlar tamamen yanlış bilgiye dayanarak böyle bir açıklama yapıyor. Ellerinde herhangi bir bilimsel veri ve done yok"

12 Temmuz 2019 Cuma 22:13
İncirde jeotermal kaynaklı kükürt oranının yüksek olduğu iddiası

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, incirde kükürt olduğu iddialarına ilişkin, "İncir meyvesinde yapılan analizlerde herhangi bir kükürt dioksit bulunmamıştır. Şu ana kadar yapılan incir ihracatında kükürt nedeniyle iade edilen herhangi bir ürün yoktur." dedi.

Vali Köşger, kamuoyunda incirde kükürt olduğu iddialarına ilişkin valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, ortaya atılan iddiaların fütursuzca olduğunu söyledi.

Kente yılda yaklaşık 250 milyon dolar gelir sağlayan incirin, bilimsel veriye dayanmadan kötülenmesini doğru bulmadığını belirten Köşger, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetleme ve incelemelerin yapıldığını aktardı.

Kükürt iddialarının ortaya atılmasının ardından gerekli ek incelemelerin yapıldığını vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, jeotermal santrallere yakın 10 farklı bölgeden numune alıp akredite edilen laboratuvarlarda incelemeye gönderdi. Ayrıca Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde tahliller yaptırdı. Bütün analizlerin sonucunda jeotermal santraline 14 bin 500 metre uzak olan Çine de dahil olmak üzere incir yapraklarında çok küçük oranda kükürtdioksite rastlanılmıştır ama bu insan sağlığına zarar verecek oranda değildir. İncir meyvesinde yapılan analizlerde ise herhangi bir kükürtdioksit bulunmamıştır. Şu ana kadar yapılan incir ihracatında kükürt nedeniyle iade edilen herhangi bir ürün yoktur."

Karabük’ten getirilen mobil hava kalitesini ölçme cihazının Germencik ilçesinde bir ay boyunca ölçüm yapacağını aktaran Köşger, "Online olarak bakanlık tarafından izleniyor. Bir ay süreyle burada kalacak. Bir ay sonra sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

Köşger, dünya incirinin yüzde 60’ının üretildiği Aydın’da, ürünün ayıplanmasının hiçbir şeye hizmet etmeyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortada bir veri olmadan böyle fütursuzca açıklama yapılmasını sizlerin takdirine bırakıyorum. Aydın’da 15 bin çiftçi incir üretiyor. Geçimini incir ile sağlıyor. Bu ürünü ayıplamak doğru değil. İnciri ayıplayanlar tamamen yanlış bilgiye dayanarak böyle bir açıklama yapıyor. Ellerinde herhangi bir bilimsel veri ve done yok. 15 bin ailenin gelirine zarar verecek bir açıklama bu."



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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 22:13
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