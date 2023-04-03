İncir uyutması şekersiz iki malzemeli: İftardan itibaren veya gece için uygun tatlı bu olacak! Şifayı artırabilir
Pratik ve lezzetli bir tatlı arıyorsanız doğru adrestesiniz. Yalnızca iki malzemeyle şipşak hazırlanan bir tatlı incir uyutması,... Ramazanda kilo aldırmayan tatlı tarifleri! İftar için uygun hafif tatlı. İki malzemeyle şipşak hazırlanacak bir tatlı: incir uyutması nasıl yapılır? açıklıyrouz
İncir Uyutması (Şekersiz İki Malzemeli) Tarifi İçin Malzemeler
500 gram süt
8-10 adet incir
İncir Uyutması (Şekersiz İki Malzemeli) Tarifi Nasıl Yapılır?
Sütü bir tencereye aktarıp, yoğurt mayalama sıcaklığına gelene kadar ısıttın (Serçe parmağınızı batırdığınız da dayanabilecek sıcaklıktaysa olmuş demektir)
Benim incirlerim yumuşak olduğu için sıcak suda bekletmeye gerek yok.
Fakat kullanacağınız incirlerin yapısı sertse yarım saat kadar sıcak su da bekletmeniz de fayda var.
İncirleri küp küp doğrayıp, ısıttığım sütün içine ekleyin.
El blenderı ile incirleri güzelce parçalayın.
Tamamen pürüzsüz ve hiç incir parçası kalmayacak şekilde devam edin.
Tatlıyı kuplara paylaştırıp üzerini çay tabağı ile kapatıp, her yerini temiz bir mutfak bezi ile sarın
Bu şekilde en az 3 saat fermente olması için bekleyin.
Sürenin sonun da buzdolabına kaldırıp, soğuduktan sonra üzerini süsleyerek servise sunun
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