İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızyusuflu köyünde incir toplamak için ağaca çıkan 68 yaşındaki Halil Türkmenoğlu, ağaçtayken dengesini kaybederek yere düştü. Yüksekten yere düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Olayı gören yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Halil Türkmenoğlu’nu Kadirli Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan müdahalenin ardından yaşlı adam hayati tehlike kaydıyla Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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