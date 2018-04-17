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Hristiyan aşığı sapıklar! İncil'i kaynak göstererek Gülen'i mehdi ilan etti!

Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede Silivri Cezaevi Vaizi İsa Erbaşı'nın İncil'den kaynak göstererek Gülen'i mehdi ilan ettiği iddiası dikkat çekti.

17 Nisan 2018 Salı 09:47
Hristiyan aşığı sapıklar! İncil'i kaynak göstererek Gülen'i mehdi ilan etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi Vaizi İsa Erbaşı FETÖ üyeliği iddiasıyla 25 Temmuz 2016 günü gözaltına alınmıştı.

Erbaşı'nın 2009 yılı Mart ayından 2014 yılı Şubat ayına kadar Bakırköy'deki Amine Hatun Camisi'nde görev yaptığı belirlendi.

Hakkında başlatılan soruşturmada, Erbaşı'nın kapatılan Cihan Haber Ajansına 17-25 Aralık 2013 tarihi öncesi ve sonrasında dizi içerikli programlar yaptığı, yine FETÖ örgütüne müzahir Fatih Üniversite'sinde 2015 yılında yüksek lisans yaptığı tespit edildi. FETÖ'ye bağlı kültür dernekleri sponsorluğuyla birden fazla kez Amerika Birleşik Devletlerine götürüldüğü saptanan Erbaşı'nın Örgüt Lideri Fetullah Gülen'le Pennsylvania'daki örgüt merkezinde görüştürüldüğü ve söz konusu görüşmenin fotoğrafının ise medyaya yansıdığı ileri sürüldü.

İNCİL'Lİ VAAZ

Amine Hatun Camisi'nde Erbaşı'yla birlikte görev yapan tanıklar, Erbaşı'nın Gülen'in aktif üyelerinden olduğunu saklamadığını, örgüte müzahir Zaman Gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliklerini arttırmaya çalıştığı, dua, vaaz ve konuşmalarında terör örgütü için yardım ve himmet alabilmek amacıyla Gülen'i taklit ederek, övücü sözler söylediğini kaydetti. En dikkat çekçi tanık beyanı ise, "Erbaşı'nın, Terör örgütü lideri Gülen'in ahir zamanda gelecek mehdi olduğunu, bunun İncil'de yazılı olduğunu söylediği konuşmalar gerçekleştirdiği" ifadesiydi. Silivri Cezaevi'nde birlikte çalıştığı tanıklar ise, 2014 Mart ayında Tekirdağ Eğitim Merkezi'nde yapılan bir seminer sırasında Fetullah Gülen'i öven bir söz üzerine katılımcıların tepki verdiğini, Erbaşı'nın tepki sonrası katılımcılara sinirli şekilde, "Türkiye'de şu anda bir süreç yaşanıyor. Neyin ne olduğu zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Tepkilerinizi ölçün, yanlış yapmayın" diyerek dersin bitmesini beklemeden salondan ayrıldığını ileri sürdü.

"CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİRDİ"

Bir başka tanık ise; Erbaşı'nın sohbetlerde güncel, siyasi olayları FETÖ/PDY'nin basın ve yayın organlarında çıkan haber ve yorumlar istikametinde değerlendirdiğini, Türkiye'nin kötü yönetildiğini, AK Parti içindeki bazı insanların devletten beslendiğini dile getirerek Zaman Gazetesi'ni cezaevi çay ocağının önüne bıraktığını anlattı. 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra çay ocağının önünde bazı cezaevi çalışanlarının da bulunduğu bir ortamda, "Aziz Nesin çok doğru söylemiş, bu milletin yüzde 50'si aptal" diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını eleştirdiğini dile getirdi. Silivri Cezaevi'nde görev yaptığı sırada Cuma günleri camide yapılan vaazlarında "Bir beyefendinin dediği gibi" şeklinde imalı sözler ve Fetullah Gülen'in konuşmalarından alıntı yaptığı, "Sizden olmayan liderlere itaat etmeyin" diyerek örgüt liderini övdüğü kaydedildi. Yine Erbaşı'nın Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 20 bin liralık para yatırdığı ileri sürüldü.

15 YIL İSTENDİ

İsa Erbaşı hakkında hazırlanan iddianamede, 'Silahlı terör örgütüne üye olduğu' anlatıldı ve 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:47
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Fetullah Gülen
  4. FETÖ
  5. İsa Erbaşı

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp6 sa önce
    Doğru söyleyeni 9 köyden kovalarlar . . a .. . . saz !
  • MisafirMisafir7 sa önce
    ClA'in belgelerinde kainat imamı olarak geçmesi mehdi konusunun uluslararası bir plan olarak karşımıza çıkmasından Korkmayanlar! Neden büyük planın Türkiye ayakları olamak için çırpınıyorlar!? Fitne,İftira ve hakaret serbest olamasını isteyenler önce almanya da merkel'e yapılan hakaret ve tehdit edenin hapis almasına bakıp şimdi acıtasyon yapayım derken böyle düşmeselerdi keşke.
  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI7 sa önce
    kARDEŞİM İNCİL KALKMIŞ HÜKMÜ KALMAMIŞ ŞİMDİKİ ANAYASA kURANIKERİM ONA GÖRE İŞLEM GÖRÜRKEN MEHDİLİK FETOYAMI KALMIŞ ALLAH AŞIĞI MÜSLÜMANLARIN İSLAMI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞIR BU YALANCI MEHDİ GAVUR İÇİN ÇALIŞIYOR.
  • EKREMEKREM8 sa önce
    Deccaldır o
  • Yunus16Yunus168 sa önce
    ÇOK GEÇ KALDINIZ SAPIK HAÇLILAR, ŞARLATAN 15 TEMMUZ DA PATLADI. SATILMIŞ ABD KÖPEKLERİ, ABD nin PAPAZI ELİNDE PATLADI BÜTÜN DÜNYAYA PİS KOKULAR DAĞILDI, ABD NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI , TRAMPET SARI DANA KRİZİ ARAPLARA SİLAH SATARAK ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR.
  • Bozok Bozok 9 sa önce
    (Editorden: Mesajınız alınmıştır.)
  • LeventLevent9 sa önce
    Yani adam vatan hayini serefsiz vs vs anladik da iddanemede cumhurbaskanini elestirmesi yer almasi cok sacma degil mi ne yani sectigimiz kisiyi elestirmek suc mu elestirecegiz tabi ne munasebet ha sunu da ekliyim erdogan ile ilgili olumsuz bir elestiriyi halk korka korka yapiyor hatta bazilari korkudan susuyor bu bence buyuk bir sorun
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