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İnci kefali jandarmanın korumasında

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Erciş ilçesinde göle atılmış 200 metre uzunluğunda 3 adet ağ ele geçirdi.

26 Nisan 2019 Cuma 08:56
İnci kefali jandarmanın korumasında

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Erciş ilçesinde göle atılmış 200 metre uzunluğunda 3 adet ağ ele geçirdi.


İnci kefalinin yasak döneminde avlanmaması için Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri kontrollerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıl alınan emniyet tedbirlerinin sayesinde inci kefali yolculuğunu sorunsuz tamamlayarak yumurtalarını derelere bıraktı. Bu yılda jandarmanın aldığı tedbirlerle yasak döneminde avlanmaya çalışan balıkçılara göz açtırmayacağının sinyalini verdi. Aldığı tedbirleri gece/gündüz devam ettiren Van İl Jandarma Komutanlığı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Timi Van Gölü ve kıyı şeridinde yaptığı kontrollerde Çakıl adası bölgesinde dere kıyısındaki sazlık alanda200 metre uzunluğunda 3 adet ağ tespit etti. Ekipler yakaladıkları ağları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim etti. Jandarma ekipleri yasak döneminde inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini, duyarlı vatandaşların inci kefalinin neslinin korunması içinyasak döneminde gördükleri kaçak avcıları 156’ya bildirmelerinin önemli olduğunu belirttiler.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 08:56
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