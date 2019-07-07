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İnci kefali dönüş yolculuğunda

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefallerinin dönüş yolculuğu başladı- YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş:- "İnci kefalleri dönüş yoluna geçti. Üremek için akar sulara göç eden balıklar, yumurtalarını bıraktı ve gerçek vatanları olan Van Gölü'ne doğru yorucu bir yolculuğa başladı"- "Şu anda akarsuların tabanı balık yumurtalarıyla dolu. Yumurtaların bırakıldığı alanlar çok önemli. Bu dönemlerde akarsulara hiçbir şekilde müdahale etmememiz lazım"

07 Temmuz 2019 Pazar 11:03
İnci kefali dönüş yolculuğunda

VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Üreme dönemlerinde nehirlerdeki tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan binlerce inci kefali, asıl yaşam alanları olan Van Gölü'ne dönmeye başladı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefalleri, neslini sürdürebilmek için 15 Nisan'da tatlı sulara başlattığı yolculuğun sonuna geldi.

Yaklaşık 3 aydır suyun tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarak aşan inci kefalleri, binbir güçlükle ulaştıkları tatlı sulara yumurtalarını bıraktı.

Güvenlik güçlerinin aldığı yoğun önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan inci kefalinin zorlu yolculuğuna, yöre halkının yanı sıra binlerce yerli ve yabancı turist de tanıklık etti.

Üreme döneminde olduğu için 15 Nisan'da başlatılan inci kefali avlama yasağının 15 Temmuz'da sona ermesiyle, Van'daki balıkçılar da "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne ağ serecek.

- "Dere yatağı yumurtalardan çıkan yavrularla dolu"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin bölgedeki 14 bin insan için geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Bölge ekonomisine de katkısı olan inci kefalinin herkes tarafından korunması gerektiğini belirten Akkuş, son yıllarda bu konuda büyük bir farkındalığın oluştuğunu, güvenlik güçlerinin desteği ve çabası sayesinde kaçak avcılığın da önemli oranda azaldığını vurguladı.

Tatlı sulara yumurtalarını bırakan balıkların sağlıklı bir şekilde göle dönmesi için de aynı duyarlılığın gösterilmesi gerektiğini kaydeden Akkuş, şöyle devam etti:

"İnci kefalleri dönüş yoluna geçti. Üremek için akarsulara göç eden balıklar yumurtalarını bıraktı ve gerçek vatanları olan Van Gölü'ne doğru yorucu bir yolculuğa başladı. Bir inci kefali ortalama 10 bin, maksimum 16 bin yumurta bırakıyor. İki haftalık sürecin ardından yumurtalardan çıkan yavrular iki hafta tatlı suda kaldıktan sonra göle dönüyor. Yavrular, 3 yıl gölde yaşadıktan sonra annesinin yolunu izleyerek tatlı sulara göç etmeye başlıyor. Şu anda akarsuların tabanı balık yumurtalarıyla dolu. Yumurtaların bırakıldığı alanlar çok önemli. Bu dönemlerde akarsulara hiçbir şekilde müdahale etmememiz lazım. Göçün bir görünen, bir de görünmeyen tarafı var. Görünmeyen tarafı suyun altındaki süreç. Erciş balık bendindeki dere yatağı yumurtalardan çıkan yavrularla dolu. Bu sevindirici bir şey."

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:03
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