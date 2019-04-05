0553 313 94 23

İnci kefali balığını koruma çalışmalarında ‘Yavuz Paşa’ farkı

VAN (İHA) – Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığı için av yasağı yaklaşırken, mart ayı başında yapılan koruma çalışmaları koordinasyon toplantısında ise Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar damga vurdu.

05 Nisan 2019 Cuma 14:08
İnci kefali balığını koruma çalışmalarında ‘Yavuz Paşa’ farkı

VAN (İHA) – Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığı için av yasağı yaklaşırken, mart ayı başında yapılan koruma çalışmaları koordinasyon toplantısında ise Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar damga vurdu.


Van’a geldiği günden beri “Gücümüz Sevgimizdir” sloganı ile hareket eden ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve doğa koruma çalışmalarıyla bütün halkın gönlünde yer edinen Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, inci kefali (Van balığı) koruma çalışmalarında sağlanan başarıyla kentte adından söz ettirdi. Toplantıda 2017- 2018 yılı koruma çalışmalarını anlatan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, koruma çalışmalarında emeği geçen bütün kurumlara teşekkür etti. 2018 yılı içerisinde kaçak avcılık yoluyla avlanan balık miktarının 2017 yılına göre dörtte bire düştüğüne dikkat çeken Öğretim Üyesi Akkuş, “Bu başarıda şüphesiz en büyük paylardan birisi Van İl Jandarma Komutanlığı ve konuyla yakından ilgilenen Yavuz Paşamıza aittir. Şunu iyi bilmeliyiz ki doğal kaynaklar sürdürülebilir, fakat sınırsız olmayan kaynaklardır. Belli yönetim ölçütleri içerisinde kullandığımız takdirde sonsuza kadar kullanabiliriz. Fakat teknolojinin verdiği imkanları kullanarak doğal kaynakların üzerinde oluşturacağımız baskı, kötü sonuçlar doğuracaktır” dedi.



“İnci kefali, ülkemizin önemli bir değeridir”


İnci kefali balığı gibi doğal kaynakların yönetiminde koruma çalışmalarını yürüten kurumların yaklaşımının büyük önem arz ettiğini dile getiren Akkuş, “Bu noktada Van İl Jandarma Komutanımız Yavuz Özfidan Paşamızın geldiği ilk günden beri ‘İnci kefalleri ülkemizin önemli bir değeri ve gelecek nesillerin bizlere bir emanetidir’ yaklaşımını benimsemektedir. Bu yaklaşım bizlerin arzu ettiği ve sorunların çözümünde etkili bir yaklaşımdır. Ülkemizde bunun ikinci bir örneğine rastlamanız çok zordur” diye konuştu.



“Yavuz Paşa, balıkçıların da sevgisini kazandı”


İnci kefallerinin koruma çalışmalarından dolayı jandarma ve Yavuz Paşa’nın balıkçıların sevgisini de kazandığını ifade eden Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bugün Van Gölü’nde balıkçılık yapan balıkçılarla her görüşmemizde, jandarmadan ve Yavuz Paşa’dan sevgi ile bahsetmektedir. Bu durum devlet ile halkın bütünleşmesine, kaynaşmasına güzel bir örnektir. Van Gölü balıkçılarının her birinin gönlünde yer eden Yavuz Paşamıza ve Van İl Jandarma Komutanlığında emeği geçen her bir personele sonsuz teşekkür ederiz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy sayım sonuçları son dakika İstanbul geçersiz oy sonuçları
    1. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy..
    2. Emniyetten, cami cemaatine lokum ikramı
    3. Fiber yatırımların ortaklığı..
    4. Poroşenko ile Zelenskiy, uyuşturucu ve..
    5. Havacılık göçü başladı
    6. 5 Nisan Avukatlar Günü
    7. Acıpayam ‘afet bölgesi’ kapsamına..
    8. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman..
    9. Ordu Kültür Müdürü ve şoförü kazada..
    10. Cinayetten aranan zanlı 12 yıl sonra..
    11. ESOGÜ'deki silahlı saldırı
    12. MOOV by Garenta İstanbul Havalimanı’nda
    13. Scout ekibi onayladı! İşte..
    14. Aşkale’de TKDK bilgilendirme..
    15. Boyner’den ilkbahar-yaz sezonu..
    16. AB ile Oda Eşleştirme Projeleri..
    17. Adıyamanlı yazarın ilk kitabı çıktı
    18. İlayda’yı son yolculuğuna sınıf..
    19. 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin..
    20. Prof. Dr. İlber Ortaylı Bilecik’e..
    21. Anamur Belediye Başkan Yardımcıları..
    22. CHP Çifteler için İl Seçim Kuruluna ek..
    23. Isparta Şehir Hastanesi’nden Kanser..
    24. Cinayete kurban giden kadın son..
    25. BTSO Başkanı Burkay:
    26. Antalyaspor masa tenisi takımı..
    27. “Bir Tenor Aranıyor” müzikali..
    28. Soner Çetin’e 25. yıl plaketi
    29. Emniyetten lokum ikramı
    30. Lösemili çocuklar yararına kermes
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü