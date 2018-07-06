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İnce'yi delirttiler: Yok öyle bir şey!

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 24 Haziran'ın ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kırklareli'ne geldi. Burada konuşan İnce kendisine yönelik eleştirilere sert bir ses tonuyla cevap verdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:59

Muharrem İnce, seçim gecesi halkı sokağa çağırmadığı için yapılan eleştirilere, "YSK yanlış yaparsa çağıracaktım. Yapmadı, çağırmadım" diyerek cevap verdi. Konuşmasını dinleyenlerle İnce arasında yaşanan diyalog, CHP'nin geleneğinin bozulmadığını yine gözler önüne serdi.

"YSK yanlış karar aldı mı?" sorusuna "Aldı" diyen partililere Muharrem İnce tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 10:59
  1. Muharrem İnce
  2. chp

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