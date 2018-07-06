İnce'yi delirttiler: Yok öyle bir şey!

Muharrem İnce, seçim gecesi halkı sokağa çağırmadığı için yapılan eleştirilere, "YSK yanlış yaparsa çağıracaktım. Yapmadı, çağırmadım" diyerek cevap verdi. Konuşmasını dinleyenlerle İnce arasında yaşanan diyalog, CHP'nin geleneğinin bozulmadığını yine gözler önüne serdi.

"YSK yanlış karar aldı mı?" sorusuna "Aldı" diyen partililere Muharrem İnce tepki gösterdi.