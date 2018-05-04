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Muharrem İnce'yi aday gösteren KK'yı şok edecek soru!

Kılıçdaroğlu'nun "Maliye bilen, bir başarı hikayesi olan, tarafsız cumhurbaşkanı adayı" tarifi, bugün cumhurbaşkanı adayı olarak resmen açıklanan Muharrem İnce'ye pek uymuyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:51
Muharrem İnce'yi aday gösteren KK'yı şok edecek soru!

İlhan Kesici'nin dün yaptığı açıklamayla birlikte Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu öğrenilmişti. Bu karar CHP uğruna ideolojisinden dönen Ahmet Hakanı bile rahatsız etti. 

CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı

"HERKESİ KUCAKLAYACAK"

Adayın ismi netleşmeden önce Kılıçdaroğlu seçilecek adayla ilgili "CHP'li olmayabilir" diyerek "Siyasal kimliğiyle aday oluyorsa sizi kucaklayamıyor olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

3 ÖZELLİK SAYDI

Hatta Kılıçdaroğlu, bir adım daha ileri giderek CHP’nin adayıyla ilgili üç özellik saymıştı. Ancak bu özellikler Muharrem İnce'ye pek uymuyor.

Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin aday olmasıyla ilgili CHP liderine 3 soru sordu.

"KILIÇDAROĞLU NE DİYECEK?"

Hakan'ın köşesinden ilgili bölüm şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin adayıyla ilgili üç özellik saymıştı:

BİR: Maliye bilecek.

İKİ: Kavgacı olmayacak.

ÜÇ: Bir başarı hikâyesi olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi takdim ederken ne diyecek acaba?

'EKONOMİYİ BİLİR, ZAMANINDA DERSHANECİLİK YAPMIŞTIR' MI?

“Ekonomiyi iyi bilir, zamanında dershanecilik yapmıştır” mı diyecek?

“Kavgacı gibi görünür ama özünde çok barışçıldır” mı diyecek?

“Yalova seçimini almıştı, alın size başarı öyküsü” mü diyecek?

Çok merak ediyorum vallahi."

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:51
  1. Yalova
  2. muharrem ince chp
  3. ahmet hakan

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