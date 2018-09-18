İnce'ye 'apolet' soruşturması

CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olan ve aldığı yüzde 31 oy ile seçimi kaybeden Muharrem İncehakkında, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in 'apoletlerini sökeceği' sözleri sebebiyle savcılık süreci başlatıldığı ortaya çıktı. Ayhan Aslan isimli bir vatandaş, İnce'nin söylediği 2. Ordu Komutanı Temel'in apoletlerini sökeceği sözleri ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 'terör örgütü propagandası' ve 'tehdit' suçları kapsamında şikâyette bulundu.

'TERÖRİSTLERE YEŞİL IŞIK'



Sabah Gazetesi'nden Nafiz Karaman'ın haberine göre; Aslan şikâyetinde, "Muharrem İnce yaptığı konuşmada '30 Ağustos'ta ilk emekliye ayıracağım general o olacak. 81 milyonun huzurunda söylüyorum, senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim' şeklinde akla mantığa sığmayacak bir açıklama yaparak ordumuzu ve başındaki komutanımızı yalan yanlış siyasetine alet etmeye çalışmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı'nın evvelinde de yıllardır canını hiçe sayıp vatan topraklarını tüm değerlerinin üzerinde tutan aldığı tüm apoletlerini şerefi ile sonuna kadar hak eden ülkenin bölünmez bütünlüğü için vatan hainleri ile ordunun başında çarpışan İsmail Metin Temel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı'nın ne olduğunu henüz idrak edememiş hala kendi yalan siyaseti sanan Muharrem İnce adeta o beyanıyla kendince halkın önüne atmıştır. Ama bunun ötesinde terör örgütü ve yandaşlarına bir anlamda destek ve moral vermiştir. Bu açıklaması terör örgütlerine yeşil ışık yakmanın ötesinde bir şey değildir" ifadeleri yer aldı.

DOSYA NEVŞEHİR'E GÖNDERİLDİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu şikayetle ilgili bir dosya oluşturdu. Dosyada İnce o dönem milletvekili olduğu için 'Hakkında şikâyette bulunulan' olarak belirtildi. Dosyaya 2018/60440 numarası verildi. Daha sonra dosya şikâyete konu sözlerin Kağıthane'deki bir mitingde söylendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fakat emniyetin incelemesinde sözlerin Nevşehir mitinginde zikredildiği anlaşıldı. Bunun üzerine dosya yetkisizlik kararı ile Nevşehir'e gönderildi. İncelemeyi Nevşehir Başsavcılığı yapacak.

NE DEMİŞTİ?



24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne CHP'nin adayı olarak katılan Muharrem İnce, bu sırada 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel ile ilgili "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında, o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan'ı alkışlıyor. 30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim" demişti.