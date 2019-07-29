İncesu İlçe Müftüsü Yaşar Polat Göreve Başladı

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, bir dizi incelemelerde bulunmak ve düzenlenen programlara katılmak üzere İncesu ilçesini ziyaret etti.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, ilk olarak İncesu Kaymakamı Sayın Ali Cemal Altınöz’ü makamında ziyaret ederek İncesu İlçesinde yürütülmekte olan Din Hizmetleri hakkında istişarelerde bulundu. Daha sonraİl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, görevine yeni atanan İncesu İlçe Müftüsü Yaşar Bolat’ı makamında ziyaret etti ve atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretler sonrası İncesu İlçe Müftülüğü’ne bağlı Kur’an Kurslarının düzenlemiş olduğu kermese katılan Güven, “İncesu İlçe Müftülüğünün yapmış olduğu böylesi güzel bir kermesten dolayı öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaz Kur’an Kurslarında görev alan ve eğitim gören talebelerimize ve özellikle Kur’an Kursu öğreticilerimize ve onlara destek veren ailelerine bu kermesin hazırlanmasındaki katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.Kayseri hayırseverliği ile bilinen bir şehir. Son 3,5 yıl içerisinde bizler sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 506 Tır yardım malzemesi gönderdik. Bu yardımlar her bir personelimizin katkısı, desteği ve çalışması ile aynı zamanda hayırseverlerimizin vermiş olduğu destekler sebebiyle oldu. Bu kermesin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kermes açılışı sonrası İl Müftüsü Şahin Güven, yatılı Kur’an kursu yapılması düşünülen kurs inşaatını, Kızılören Mahallesinde bulunan Hacı Ahmet Çavdar Erkek Yatılı Kur’an Kursunu ve bir hayırsever tarafından yaptırılan Kızılören Merkez camii inşaatını gezerek inşaatlar hakkında İncesu İlçe Müftüsü Yaşar Bolat ve diğer yetkililerden bilgi aldı.