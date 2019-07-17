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İncesu Belediyesi İmar A.Ş.’de TİS Tamam

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile İncesu Belediyesi İmar Aş.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:56
İncesu Belediyesi İmar A.Ş.’de TİS Tamam

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile İncesu Belediyesi İmar Aş. arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.


İncesu Belediyesi’nde düzenlenen törene İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika yetkilileri ve işçiler katıldı.


Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e imza altına alınan toplu iş sözleşme için teşekkür ederek şu şekilde devam etti; " Başkanımıza seçimlerden sonra hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğumuzda ‘imkânlarımız yettiği kadar İncesu’da çalışan arkadaşlarımızı memnun etmek için, onların yüzlerini güldürmek için elimizden gelen gayreti yapacağım’ demişti. Allah kendisinden razı olsun. Kurban ve Ramazan Bayramlarından önce sizlerin daha huzurlu bir bayram geçirmesini sağladı. Bu vesile ile Belediye Başkanımız başta olmak üzere, toplu iş sözleşmesinde emeği geçen müdürlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin iki taraf içinde hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak şu şekilde devam etti, “Sizin hakkınızı sizlere vermeye çalışıyoruz. Bu memlekete hizmet eden arkadaşlarımıza almış oldukları ve hak ettikleri bu ücretler helali hoş olsun. Belediyenin maddi imkânları ilerleyen zamanlarda iyileşir güzelleşirse sizlerin almış oldukları ücretleri de iyileştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz " dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:56
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