0553 313 94 23

İncesu Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor

İncesu Belediyesi, sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında çocuklara ücretsiz animasyon gösterimine devam ediyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
İncesu Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor

İncesu Belediyesi, sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında çocuklara ücretsiz animasyon gösterimine devam ediyor.


İncesu Belediyesi, Sosyal- Kültürel faaliyetler kapsamında, İncesu Belediyesi Konferans salonunda gençlere ve çocuklara ücretsiz animasyon gösterimine devam ediyor. Hayatında hiç sinemaya gitmeyen ve merkezden uzakta olan çocuklar, her ayın ilk Cumartesi günü İncesu Belediyesi’ne geliyor.


Belediyenin konferans salonunda yapılan gösterimde çocuklar güzel bir gün geçirerek yeniden evlerine dönüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İflas kararı verilen Pamukkale hakkında kritik karar
    1. İflas kararı verilen Pamukkale..
    2. Çevreci muhtarlar ödüllendirildi
    3. Elektrik kontağından çıkan yangın ünlü..
    4. Kasapoğlu: “Bizlerin kaynağını..
    5. Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona..
    6. İbrahim Betil gençler ile buluştu
    7. Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkan..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    9. İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde..
    10. İsmet Yıldırım: İstanbul'da gaz..
    11. OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na..
    12. Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı..
    13. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    14. "Patates ithalat kararı fiyatların..
    15. Fitch’ten potansiyel Türkiye büyüme..
    16. Güder’den katılımcı belediyecilik..
    17. Başkan adayı Söğücü: "Sancaktepe’deki..
    18. Başkan Fındıkoğlu, iş adamları ile bir..
    19. Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını..
    20. SANKO Okulları öğrencilerinin..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta