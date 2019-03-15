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İncesaz grubu, İKÜ’de sahne alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 21 Mart’ta kendine özgü müzik tarzıyla 20 yılı aşkın süredir müzik piyasasında yer alan İncesaz grubunu ağırlayacak

15 Mart 2019 Cuma 12:00
İncesaz grubu, İKÜ’de sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İncesaz müzik grubu, birbirinden güzel şarkılarını İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ) seslendirecek.

İKÜ açıklamasına göre, kendine özgü müzik tarzıyla20 yılı aşkın süredir müzik piyasasında yer alan ve bugüne kadar 9 albüme imza atan İncesaz grubu, 21 Mart’ta İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sahne alacak. Saat 19.00’da başlayacak konserde sevilen şarkılarını seslendirecek grup, izleyenlere müzik ziyafeti sunacak.

Açıklamaya göre, Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onural tarafından 1997 yılında kurulan İncesaz grubuna, o dönemde Melihat Gülses, Dilek Türkan ve Cengiz Özkan gibi önemli solistler de dahil oldu. Şu anda Bora Ebeoğlu ve Ezgi Köker Aldemir’in solist olarak sahne aldığı grupta, tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, kontrbasta Volkan Hürsever ve gitarda Cengiz Onural ile bas gitarda Akın Aral yer alıyor.

İlk albümleri “Eski Nisan”ı 1999 yılında piyasaya süren İncesaz, son olarak 2017 Aralık ayında, Hakkı Öztürk (viyolonsel), Evrim Güvemli (klarinet) ve Burak Erdem yönetimindeki Rezonans Korosu’nun konuk olduğu “Peşindeyim” isimli albümünü yayınladı. İkinci Bahar, Ekmek Teknesi gibi başarılı dizilerin müziklerine de imza atan grup, genelde Cengiz Onural ve Murat Aydemir’in ürettiği eserleri yorumluyor.

İncesaz, zaman zaman Cumhuriyet dönemi şarkılarını ve geleneksel türküleri de kendi anlayışı ve rengiyle seslendiriyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:00
  1. İKÜ
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