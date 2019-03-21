İncesaz grubu İKÜ'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Kendilerine özgü müzik tarzlarıyla tanınan İncesaz grubu, İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geldi.



Bugüne kadar 9 albüme imza atan grup, konserde aralarında "Çok Aşığın Var Diyorlar", "Bir Çapkına Yangınım", "Masal" ve "Fotoroman"ın bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde solist olarak Ezki Köker Aldemir ile Bora Ebeoğlu, tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, kontrbasta Volkan Hürsever ve gitarda Cengiz Onural sahne aldı.

Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onural tarafından 1997 yılında kurulan İncesaz grubu, ilk albümleri "Eski Nisan"ı 1999'da müzikseverlerin beğenisine sundu.

Son albümleri "Peşindeyim"i 2017'de çıkaran grup, daha önce "İkinci Bahar", "Ekmek Teknesi" gibi başarılı dizilerin müziklerine de imza atmıştı.