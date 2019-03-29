İnceoğlu son yolculuğuna uğurlandı Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayıtını kaybeden Akçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayıtını kaybeden Akçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu toprağa verildi.

69 yaşındaki Cahit İnceoğlu, 8 Mart’ta CHP’nin seçim bürosu açılışındaki Kürdistan skandalı ve sela okuyan müezzin hakkındaki konuşmalar ile gündeme gelmişti. Dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Cahit İnceoğlu bugün Edremit Bekir Efendi Camii’nde cuma namazınrı müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurlandı. İnceoğlu’nun cenazesine CHP Millivekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Adayı Kamil Saka, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, MHP Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cahit İnceoğlu eski Edremit Mezarlığı’na defnedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.