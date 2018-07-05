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Muharrem İnce'nin fotoğraflarını çeken isim CHP'den atıldı

24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki tartışmalar sürüyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 00:30
Muharrem İnce'nin fotoğraflarını çeken isim CHP'den atıldı

Bazı illerde Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kurultay çağrıları gelirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’de 24 yıldır lider fotoğrafçılığı yapan, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında, herkesin konuştuğu fotoğrafları çeken Ziya Köseoğlu’nun işine son verildi.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre zorla emekli edilen Köseoğlu’nun, son 2 yıldır emekliliğinin gelmesine rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından partide tutuluyordu. Ancak son günlerde Muharrem İnce’nin parti içerisindeki etkisinin artmasıyla, Köseoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun onayıyla genel merkezden emekli edilerek uzaklaştırılması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 00:30
  1. Ziya Köseoğlu
  2. Muharrem İnce
  3. CHP
  4. Kılıçdaroğlu
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. 24 Haziran seçimleri

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