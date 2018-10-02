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Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim hedefi: Muharrem İnce'yi geçmek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Muharrem İnce'nin oy oranını geçmek için sıkı bir çalışma takvimi hazırladı.

02 Ekim 2018 Salı 09:05
Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim hedefi: Muharrem İnce'yi geçmek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abant kampında yerel seçime ilişkin çizilen yol haritasını milletvekillerine sundu.

Sunumda; hedefler, öncelikler ve çeşitli önerilere yer verildi.

Kampanyanın ana hedefi olarak ise; AK Parti'ye oy kaybettirmek ve CHP'nin oyunu artırmak olarak belirlendi.

Muharrem İnce'nin oy oranını geçmeyi hedefledi! 

Sunumda, "Hedefimiz hem tek tek seçim bölgelerinde zaferler kazanmak, hem de ülke geneli oyumuzu yüzde 30 psikolojik sınırının üzerine çıkartmaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:05
  1. CHP
  2. Kemal kılıçdaroğlu
  3. abant

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