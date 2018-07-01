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İnce'nin apoletini millet söktü! "Cumhurbaşkanı Adayı" ifadesini sildi

Seçimlerden büyük bir hezimetle ayrılan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, resmi twitter hesabının bilgi kısmında yer alan "Cumhurbaşkanı Adayı" ifadesini kaldırdı.

01 Temmuz 2018 Pazar 07:30
İnce'nin apoletini millet söktü! "Cumhurbaşkanı Adayı" ifadesini sildi

CHP'nin zoraki olarak cumhurbaşkanı adayı yaptığıMuharrem İnce’nin sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik sonrası, İsmail Metin Temel Paşa hatırlatması yapan sosyal medya kullanıcılarından, ‘’Apolet öyle değil, böyle sökülür’’ etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı.

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan ve resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 30.6 oy alan Muharrem İnce, Twitter hesabında kendini tanımladığı biyografi bölümünde değişikliğe gitti. Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından sosyal medya hesabındaki "Cumhurbaşkanı adayı" ifadesini kaldırdı ve sadece "Tepeden Tırnağa Cesaret Her Şey Türkiye’yi Sevmekten İbaret!" mesajını bıraktı.

METİN TEMEL PAŞA’YI TEHDİT ETMİŞTİ

15 Temmuz ihanet gecesi FETÖ’nün ölüm emrini verdiği ve Zeytin Dalı Harekâtı’nı yöneten 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Paşa, terör örgütlerinin yanı sıra, İnce’nin de hedefindeydi. İnce, terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen Temel Paşa’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışlamasını hazmedemeyip seçim kampanyası boyunca "30 Ağustos’ta emekli edeceğiz", "Apoletlerini sökeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 07:30
  1. Ordu
  2. Muharrem İnce
  3. İsmail Metin Temel Paşa

YORUM YAZ

  • zeki gedikoğluzeki gedikoğlu6 sa önce
    chp ne hezimetne uğramış? adamlar parti oyundan fazla almış tarafgir saçmalığını bi bıraksanız ittifak partilerirı ayrıayrı aday göstermelerine rağmen...chp açısından bu durum başarısızlık değildir cürmü kadar oy almış hatta fazlasını
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