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Muharrem İnce'nin 24 Haziran gecesi nerede olduğu ortaya çıktı

Sözcü yazarı, Muharrem İnce'nin hezimetini öğrendiği saatte nerede olduğunu anlattı.

29 Haziran 2018 Cuma 11:06
Muharrem İnce'nin 24 Haziran gecesi nerede olduğu ortaya çıktı

24 Haziran'da seçim sonuçları açıklanırken, CHP'den "Algı yapılıyor", "Sandık sonuçlarında CHP önde" gibi CHP'li seçmeni umutlandıran yalanlar ortaya atıldı. Daha sonra ise "Sonuçlar doğru, Erdoğan kazandı." denildi.

Bu birbirine zıt açıklamaların yapılması CHP'lileri telaşlanırdı, komplo teorileri üst üste geldi. CHP'liler "İnce kaçırıldı", "İnce kayboldu", "Esir alındı", "Tehdit edildi" gibi iddialar ortaya attı ve buna inandı. Sosyal medyada "İnce nerede" hashtagi TT oldu.

CHP'Lİ ŞİZOFRENLERİN UYDURMASI

Genel merkezin önünde toplanan CHP'liler de birbirine sürekli aynı soruyu sordu: "İnce nerede?"

Ancak CHP'li seçmenin bu komplo teorileri İnce'nin tabiriyle "Birkaç şizofrenin uydurması." çıktı.

AİLESİYLE OTELDEYDİ

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, o gece İnce'nin nerede olduğunu köşesinden açıkladı: Swiss Otel'de ailesiyle oturuyordu.

Öztürk, "Peki o gece hiç ortaya çıkmayan Muharrem İnce neredeydi? Swiss Otel'in 8. katındaydı. Annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve birkaç milletvekili ve başından beri yanında bulunan bazı arkadaşları ile birlikteydi. O kat, olduğu gibi kapatılmıştı ve başkaları çıkamıyordu." diye yazdı.

AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Öztürk şunları ifade etti: "Muharrem İnce'ye 18.45'te gelen bilgi Erdoğan'ın yüzde 59 önde olduğu bilgisiydi. İlerleyen saatlerde ise seçimin 2. tura kalacağı bilgisi verildi.

22.30 civarında ise Erdoğan halka teşekkür ederken İnce'nin açıklama yapması istendi ama İnce tüm beklentilere rağmen sonuçları görmek istedi. İnce'nin açıklama yapmaması moralleri alabildiğine bozdu. Erdoğan'ın 1. turda kazandığı anlaşıldı, İnce ise ancak Pazartesi açıklama yapmak için kameraların karşısına geçti."

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:06
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