Muharrem İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne değil, Çankaya'ya gideceğini söyledi.04 Mayıs 2018 Cuma 11:14
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığının açıklanması sonrası kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. 24 Hazirab seçimlerinden sonraki planının anlatan Muharremn İnce, Cumhurbaşkanı olduğunda Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeyeceğini ifade ederek Çankaya'ya çıkacacağını söyledi.
YORUM YAZ