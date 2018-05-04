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Muharrem İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne değil, Çankaya'ya gideceğini söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:14
Muharrem İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığının açıklanması sonrası kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. 24 Hazirab seçimlerinden sonraki planının anlatan Muharremn İnce, Cumhurbaşkanı olduğunda Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeyeceğini ifade ederek Çankaya'ya çıkacacağını söyledi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:14
  1. Muharrem İnce
  2. CHP
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

YORUM YAZ

  • meltemb41meltemb4133 dk önce
    aç tavuk kendini buğday ambarında zanneder Rabbim kafirlerin eliyle de islamı yüceltir
  • 3603601 sa önce
    düşünmek günah değil sizim li yorumcu çok düşünme beynin yanmış...seni snından bakarsan oturduğun evde israf veya yemek yemem ztn dışarı çıkacak buda ısraf
  • ErdoğanErdoğan42 dk önce
    Adam eski kafa bir devletin gücünün göstergelerinden birtanesi Cumhurbaşkanı sarayı olduğunu çözememişler Avrupada her ülkede saray var hemde en ihtişamlısından ama Muharrem CHP zihniyeti olduğu için çankayaya gidecem diye popilist yaklaşımla cingözlük yapıyor o zaman At arabasına bin Uçakla değil Trenle yolculuk yap çünkü Atatürkte öyle yapıyordu he Muharrem hatta Sarayı sattın gibi bütün kamu arabalarınıda sat Kağnı getir öküzler koşsun peşinden önünden At arbaları kullansın devlet memurları çok ekonomik olur istersen Taş Devrini bile getirebilirsin CHP seçmenine onlarıda alıp antik mağaralarda yaşa bizim için hava hoş ama biz şuanki durumdan memnunuz
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    sen cumhurbaşkanılığını ancak rüyanda görürsün %20 bile oy alamazsın,senin genel başkanın bile başkan olamayacağını anladı,sn Erdoğanın karşısına ÇIKAMADI,seni harcamak için aday yaptı ,haddini bilerek oyun kadar konuş
  • düşünmek günah değildüşünmek günah değil1 sa önce
    tebrikler. doğru olan bu. o saray sırf israf. öğrencilere,bilime bağışlanmalı.
  • yusuf toygunyusuf toygun2 sa önce
    Eksi...Gererek siyaset yapılmaz. Germe vaadleri oy kaybettirir. Böylemi halkı kucaklayacak. Eğer halkı böyle kucaklayacağını sanıyorsa ilk rauntta bu halk bunu öper.
  • urckurck1 sa önce
    Muharrem ilk ve en büyük icraatını açıklamış.
  • aliali1 sa önce
    beştepeyi üniversite yapacağını da söyledi. ..
  • IlkayIlkay1 sa önce
    Olmayak dua Amin denmez bunu Kendo de biliyor onun icin soyluyor
  • haydahayda1 sa önce
    ince bence cehennemin dibine git senin ne olduğuna değil biz reisin ne yaptığına bakarız...
  • AdemoğluademAdemoğluadem1 sa önce
    kapasitesiyetmez
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