0553 313 94 23

İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: O sözlerini beğenmedim!

24 Haziran'da yaşadığı ağır seçim yenilgisinin ardından tatile çıkan Muharrem İnce verdiği ilk ropörtajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:56
İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: O sözlerini beğenmedim!

Seçim yenilgisi sonrası tatile çıkan Muharrem İnce verdiği ilk ropörtajda Kılıçdaroğlu'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. CHP liderinin "İl başkanlarına talimat verdim İnce'yi karşılasınlar" sözlerini beğenmediğini söyleyen İnce, "Olmayacaklar mı zaten? Hoş değil bunlar, hem ne gerek var?" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hürriyet'e verdiği ropörtajda, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. İnce, Kılıçdaroğlu'nun seçimin ardından söylediği "Erdoğan'ı tebrik etmem" sözlerine katılmadığını belirterek şunları söledi: Ben de ederim. Ayrışıyorum ondan. Bunda ne var? Yarışırım ama yenilirsem tebrik de ederim. Bu benim demokrasiye olan inancım. Ama "Bu seçim adil değil!" diyorsak hiç seçime girmeseydik o zaman, sonuçta girdik. E girmişsek ve kazanmışsa ben de tebrik ederim."

SÖZLERİNİ BEĞENMEDİM

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaların beğenmediğini söyleyen İnce şu ifadeleri kullandı: Ben CHP'nin bir üyesi değil miyim? Hoş değil bunlar, hem ne gerek var? Birbirimizi topluma ispat etme derdinde değiliz biz. Daha güzel götürebiliriz işi. Ben kurultay istemiyorum, Türkiye'yi yönetmek istiyorum.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:56
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi6 sa önce
    Gel bakalim muharrem sözunu begendinde bunumu begen Medin kilictar oglu onurlu biri olsa hemen istifa etmesi lazim cunki hic itibari kalmadi dans gelince gel bakalim muharrem agzinin bozuklugu durust degilsin o söylediklerin amerikadan telefonlar terörusleri ziyaret etmeler apolet sökmeler siz nasil insanlarin yuzune bakiyorsunuz birsey olmamis gibi 50yildir avrupada kaliyorum daha Halen ikamet ediyorum Boyle birsey görmedim kendi ulkesine dusman olan bir parti siniz siyaset sizin gibi insanlara yakismiyor buda chp nin sonu demektir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı haber geldi
  1. Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı..
  2. Ülkede kuraklık dehşeti! Sular 300..
  3. İkiz kardeşler aynı duyguları mı yaşar?
  4. Hakim açıkladı! Eylül cinayetinde..
  5. Tarihi eser kaçakçılarına büyük..
  6. Liselere tercih süreci başladı! 2018..
  7. Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
  8. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
  9. Kayseri lise 2018 taban puanları
  10. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
  11. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
  12. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
  13. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
  14. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
  15. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
  16. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
  17. İstanbul lise taban puanları 2018..
  18. Ankara liseleri taban puanları..
  19. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
  20. Cenaze töreninin provası yapıldı!
Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İdam teklifi TBMM’ye geliyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!