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İnce, şoför esnafının sorunlarını Vali’ye anlattı

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş ziyaret ederek esnafların sorun ve sıkıntılarını paylaştı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:50
İnce, şoför esnafının sorunlarını Vali’ye anlattı

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş ziyaret ederek esnafların sorun ve sıkıntılarını paylaştı.


Ziyarette konuşan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce “Şoför esnaflarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi ilettik. Özellikle son zamanlarda Korsan taşımacılık ilgili denetimler yapılmıyor, yapılan denetimler yetersiz kalıyor. Malatya’da rehabilitasyon merkezlerinde, organize sanayi fabrikalarında, Suriye kampında, korsan taşımacıların faaliyetlerinin durdurulmasını,her gün düzenli olarak S plakasızbüyükşehir belediyesinde yetki belgesiz korsan faaliyet gösteren taşımacılara denetimlerin yapılarak odamıza üye servisçi esnaflarımızın hak ve menfaatlerinin yasal koruma altına alınarak mağduriyetimizin giderilmesini ayrıca Elazığ birlik seyahat minibüsçü esnaflarımızın çalışma bölgesinde korsan faaliyet gösteren A1 belgesi adı altında korsan toplu taşıma yapan taşımacılarında denetlenerek gerekli uygulamaların yapılmasını, Elazığ-Malatya arası faaliyet gösteren D4 belgeli 74 minibüsçü esnaflarımızın mağdur edildiği bir çok olay ve kavgalar olduğunu, A1 belgesi adı altında uber gibi Vip araçlarla korsan toplu taşıma yapan firmaların bir an önce faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini Valimize ileterek yardımcı olmasını rica ettik. Valimiz gerekli talimatları vereceğini şoför esnaflarımızın hak ve hukuklarını koruyacaklarını esnaflarımızın yanında olduğunu iletti” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Esnaflarımızın hakkını koruyacağız ve korsanla ilgili talimatları gereken yerlere vereceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:50
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