İnce Maltepe'ye 67 şehirden adam taşıdı, Erdoğan'a yaradı!

yeniakit.com.tr Türkiye tarihi seçimleri atlattı, millet ilk başkanını seçti… Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,5’lik oy oranıyla tarihi seçimden zaferle ayrıldı.

MUHALEFET TUTTURAMADI

Erdoğan’ın karşısına her seçimde, halkın adamı gibi gösterilen isimler sürüldü. Muhalefetin tüm çabasına rağmen, gerçekte halk ile hiçbir alakası olmayan insanlar Erdoğan karşısında her seferinde hezimete uğradı, Erdoğan seçimlerden muzaffer ayrıldı.

Dua, gayret ve zafer!

İNCE HALKTAN GÖRÜNMEYE ÇALIŞTIKÇA REZİL OLDU

Son seçimlerde “muhalefetin güçlü adayı” olarak Erdoğan’ın karşısına Muharrem İnce’yi çıkardılar… İnce kendisini halktan göstermeye çalıştıkça dibi gördü. Simit-çay keyfi yaparken 200 TL’lik sipariş vermesi, Cuma namazını akşam 17:50’de kılması vs. İnce’yi rezil eden olaylardan sadece birkaçı…

Muharrem İnce saat 17:50’de sözde 'Cuma namazı' kıldı!

Muharrem İnce’den simit-çay pozu

KALABALIK MİTİNG YALANI İNCE’Yİ TAMAMEN BİTİRDİ

İnce’nin İstanbul’da düzenlediği mitingde 2 milyonluk alanı doldurmak için 67 şehirden adam taşıdığı, belgeleriyle birlikte ortaya çıkmıştı. Ünlü anketçi GENAR'ın patronu İhsan Aktaş, İnce’nin bu mitingindeki suni kalabalığın AK Partilileri harekete geçirdiğini iddia etti. Fatih Altaylı’ya konuşan Aktaş’a göre kalabalıktan tedirgin olan bazı AK Partililer çalışmasını hızlandırdı, oy vermeyi düşünmeyen AK Partililer de sandığa gitti. Sonuç olarak Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti.

İnce Maltepe mitingine 67 şehirden insan taşıdı... İşte belgesi!