'Muharrem İnce, İsmail Küçükkaya'ya attığı mesajı bana atsaydı...'

Hakan Çelik CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, FOX TV programcısı İsmail Küçükkaya’ya seçim gecesi mesaj atmasını değerlendirdi.

BEST FM'de konuşan Çelik şunları söyledi:

"Geçen hafta televizyon ekranlarında yapılan tartışma programlarında ‘Doğru gazetecilik’ tartışmaları ve yorumları yapıldı. Ben olsaydım o mesajı okumadan ve paylaşmadan önce iki, üç kez düşünürdüm. Milyonlarca insan seçime gitti, İnce milyonlarca CHP’linin umudu oldu, Milyonlarca insan Türkiye’nin sorunlarının çözümünün sandıktan geçtiğine inandı ve demokratik tercihleri için sandık başına gitti.

Bu kadar iddia ortaya koymuş İnce gibi bir insana kendisini bir cümlelik mesajın ötesinde ifade etmesi için bir zamana ihtiyacı vardı. Fox TV’deki paylaşamın gereken o zamanı ve ortamı ortadan kaldırdığı inancındayım. Türkiye'nin en önemli seçim yarışmasında tüm liderler hayati bir yarışın içindeydiler.

Anlık refleksler ve trolleşen sosyal medya bir vakum etkisiyle geleneksel medyadaki gazetecileri de trolleştirmeye başladı. Okur ve izleyicilerini bir kenara bırakıp sosyal medya takipçilerine seslenmeye başladılar. Oysa ki sosyal medyadan yansıyanın çok azı gerçeği temsil ediyor. Özellikle Twitter’daki sahte tribünler bugüne kadar birçok gazeteciyi içine çekip yok olmalarına yol açtı.

Normal şartlarda iki üç kez düşünmesi gereken gazeteci, sosyal medya beklentisini düşünerek anlık tepki veriyor ve düşünmeden harekete geçiyor. Elbette bu gazetecinin tercihi ancak ben “sosyal medya bekliyor” diye bana emanet edilen bilgi, not ve görüşleri paylaşmak konusunda bu kadar aceleci değilim."