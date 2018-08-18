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İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'İBB Başkanlığı' teklifini reddetti

Daha önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine İBB Başkan adaylığını teklif ettiği ifade edilen Muharrem İnce, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı değil, CHP Genel Başkanlığını istiyorum" dedi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:55
İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'İBB Başkanlığı' teklifini reddetti

Geçtiğimiz haftalarda, CHP Genel Başkanlığına oynayan Muharrem İnce’ye, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı adaylığı teklifi yönelttiği öne sürülmüştü. İBB adaylığı ile ilgili konuşan İnce, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı değil, CHP Genel Başkanlığını istiyorum” dedi.

"GÜNDEMİMDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOK"

Kılıçdaroğlu'nun, "Muharrem Bey’in beklentisi ne onu bilmiyorum" sorusuna Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşarak yanıt veren İnce, "Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Gündemimde belediye başkanlığı adaylığı yok. Belediye başkan adaylığım diye bir konum yok." dedi ve önce CHP Genel Başkanlığını sonra da Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini söyledi.

"BEKLENTİM CHP GENEL BAŞKANLIĞI"

İnce şöyle konuştu: "Beklentimi merak edenlere açıklıyorum: Önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Kazanacağıma yürekten inanıyorum. İddialı söylüyorum: Kazanamazsam çekilirim.

Bu hazırlığı uzun vadede yapabilmem için CHP'nin genel başkanı olup partiyi de buna hazırlamam lazım. Beklentim bu.

"KILIÇDAROĞLU KOLTUKTA KALMAKTA ISRAR ETMEMELİ"

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacaksa, devam etmelidir görevine. Olmayacaksa koltukta kalmakta ısrar etmesinin bir anlamı yok. Zaman kaybına gerek yok. Benim beklentim cumhurbaşkanı adayı olmak. Onun için parti bana bu görevi verirse kendimi de partiyi de buna hazırlarım."

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:55
  1. İstanbul
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. chp
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  6. muharrem ince
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