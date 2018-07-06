Muharrem İnce, Erdoğan'ı eleştirdi... Rezil oldu! Her şey ortada...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. Burada yaptığı konuşmada CHP'ye bir takım eleştirilerde bulundu.

ERDOĞAN ELEŞTİRDİ

Erdoğan, CHP'nin teör örgütleri ve uzatılarıyla yaptığı iş birliğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarına Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"CHP VE TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA UTANMADAN BAĞLANTI KURUYORSUN"

İnce paylaşımında şunları dile getirdi: "Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun."

HDP'LİLER İNCE MİTİNGİNDE

Oysa Muharrem İnce, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'lilerin 24 Haziran seçimlerinde bağrına bastığı isimdi. Öyle ki; HDP'liler kendi partilerinin bayraklarıyla İnce'nin mitingine katılıyordu.

Bu süreçte Muharrem İnce'de "Kürt sorununu çözeceğim" diyerek HDP'lilere umut dağıtıyordu.

MARJİNAL SOL VE HDP MALTEPE'DE

Yayınlanan videoda ise, marjinal sol örgütler ve HDP'lilerin, İnce'nin Maltepe'deki mitingine gittiği görülüyor.