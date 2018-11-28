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İnce eleyip sık dokumakta yarar var!

Gazetemiz okurlarından Alaettin Köksal, "İnce eleyip sık dokumakta yarar var!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:43
İnce eleyip sık dokumakta yarar var!

Alaettin Köksal

İnce eleyip sık dokumak bu ise, vay siyasilerin ve milletin haline! Halkı dinlemeyen, halkın sözüne itibar etmeyen, beklentilerine kalıcı çözümler getirmeyen siyasi partiler, kendileri çalıp kendileri oynarlarsa milletin söyleyecek çok sözü olur. Artık eski Türkiye yok diyenler bilmelidirler ki, halkımız da eski halk değildir. Önümüze kimi koyarsanız koyun anlayışını çoktan terk etmişlerdir. Köprünün altından çok sular geçtiğini bilmeyen siyasiler, beklemedikleri bir zamanda, seçmenlerden okkalı bir Osmanlı şamarı yiyebilirler.

AK partisinin yetkilileri, hizmet yaptık karşılığını halktan alırız düşüncesiyle hareket etmemelidirler. Unutulmasın ki, halkımız vefalıdır, elbette hizmetin karşılığını verirler. Lakin seçmenler gönül huzuru ile tercihlerini yaparlarken, sadece hizmete değil, adayların dürüst, çalışkan, becerikli, tecrübeli olmanın yanında mütevazı ve gönül fatihi olup olmadıklarına bakarak oy verdiklerini, AK partililer gönül kulaklarıyla dinleyerek hareket etmelidirler.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:43
  1. siyasi partiler
  2. Osmanlı şamarı
  3. AK parti

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