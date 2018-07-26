Muharrem İnce CHP'li vekillere sert çıktı: Sizin de başkanınız olacağım
Muharrem İnce'den CHP'li vekillere yanıt: Kimse üzülmesin, o arkadaşlarım da genel başkanı olacağım26 Temmuz 2018 Perşembe 17:02
İnce, Twitter hesabından, CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Muharrem İnce, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." mesajını paylaştı.
CHP'Lİ VEKİLLERE CEVAP
Muharrem İnce, CHP'li 129 milletvekilin imzaladığı bildiriyle ilgili olarak, "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım." dedi.
CHP'li 129 milletvekili, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayımlamıştı.
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