İnatçı iki sürücü gişede karşılaşınca olanlar oldu

Bahçehir'de iki sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldı.



Olay saat 14.30 sıralarında Bahçeşehir Ispartakule Gişelerde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü aynı gişeden geçmek isteyince gişelerde sıkıştı.

Kaza nedeniyle 2 otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sürücüler yara almadan kurtuldu.





