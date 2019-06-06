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İnanılmaz olay! Kavgada evi yaktı

Kadıköy Fikirtepe'de, iki aile birbirine girdi. Büyüyen kavgada taraflardan biri ev yaktı.

06 Haziran 2019 Perşembe 23:30
İnanılmaz olay! Kavgada evi yaktı

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken polis kavgayı yatıştırmaya çalışıyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 23:30
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