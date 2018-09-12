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İnanılmaz olay! Çocuğun yüzünden giren şiş ensesinden çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde ağaçtan düşen çocuğun kafatasına yerde bulunan şiş saplandı. Şişin yüzünden girip ensesinden çıktığı çocuk ölümden döndü.

12 Eylül 2018 Çarşamba 22:35
İnanılmaz olay! Çocuğun yüzünden giren şiş ensesinden çıktı

Kansas City Star gazetesinin haberine göre, 10 yaşındaki Xavier Cunningham, Harrisonville'deki evlerinde geçen hafta sonu ağaç evinde oynadığı sırada yaban arılarının saldırısına uğradı.

Panikleyerek ağaçtan düşen Cunningham'ın kafatasına yerdeki et şişi saplandı.

YÜZÜNDEN GİRİP, ENSESİNDEN ÇIKTI

Şişin, çocuğun gözüne, beynine, spinal korduna (periferik sinir sistemi ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan iletim hattı) ve önemli damarlara zarar vermeden yüzünden girip ensesinden çıkması bir mucize olarak değerlendirildi.

Annesi Gabrielle Miller tarafından hemen hastaneye götürülen çocuk, Kansas Üniversitesi Hastanesine nakledildi ve burada Endovasküler Nörocerrahi Uzmanı Koji Ebersole ve ekibince ameliyata alındı.

"KURTUŞUŞU MUCİZEVİ BİR OLAY"

Ebersole, çocuğun kurtuluşunu "milyonda bir rastlanacak mucizevi bir olay" sözleriyle nitelendirdi.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 22:35
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