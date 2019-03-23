0553 313 94 23

İnanılmaz kurtuluş

Gaziantep’in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi, 36 saat sonra kurtarıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:06
İnanılmaz kurtuluş

Gaziantep’in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi, 36 saat sonra kurtarıldı.


Kaza Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah tarlasını sürmek için evden ayrılan 44 yaşındaki B.Ö akşam saatlerine evine gelirken traktörü devrildi. Devrilen traktörün altında kalan B.Ö kazadan 36 saat sonra jandarma tarafından bulundu. 112 ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Taşköprü’de tarih yeniden canlanıyor
    1. (Özel) Taşköprü’de tarih yeniden..
    2. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    3. Vali Deniz fidan dikti
    4. Adana’da Türkiye ekonomisinin değişim..
    5. Aliağa Belediyesinden tüm mahallere..
    6. Binlerce kişiye müjde! Süre uzatıldı
    7. Başkan Çerçi’den Cumhuriyetin 100...
    8. Okullarda ders saatleri azalacak mı..
    9. Saç ekim uzmanı Aydın: "Türkiye saç..
    10. Yarım kalan ‘Kanuni Yolu’ projesine..
    11. İnanılmaz kurtuluş
    12. Yapay zeka sahalara iniyor
    13. Niziplioğlu’ndan 100 milyon dolarlık..
    14. Çin’de kimya tesisindeki patlamada ölü..
    15. Prof. Ringmar: "Ezan yalnız bir çağrı..
    16. Konuta fuarlı cansuyu
    17. Aliağalı küçük tiyatroculardan usta..
    18. Harden'dan Spurs potasına 61 sayı
    19. Bursa’da turizmde tanıtım atağı
    20. Turkcell’den kablosuz ağları..
    21. Fuarın gözdesi Bayraklı Belediyesi
    22. Nesli tehlikedeki şah kartallarının..
    23. Bayraklı’da miting gibi açılış
    24. Türkiye'de tarihi an! Resmen başladı
    25. Çay üreticilerine büyük destek
    26. (Özel) Borcunu ailesinden gizleyenlere..
    27. Şampiyonlar Teknofest’e hazırlanıyor
    28. Pakdemirli’den coğrafi işaret müjdesi
    29. Genç görünmek için yeni trend yüz..
    30. Kocaoğlu: "Bizim kökümüz Kuvai..
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok