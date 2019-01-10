0553 313 94 23

"İnancımın belediye başkan adaylığıyla bir alakası yok"

İYİ Parti Koru Belediye Başkan Adayı Pervin Poyrazoğlu: - "Beni gayrimüslim bir belediye başkan adayı olarak göstermediler. Beni Pervin Poyrazoğlu olarak gösterdiler. Ne kadar akıllı olduğumu, nasıl işleri kısa zamanda halledebileceğimi bildikleri için aday gösterdiler. Benim inancımın belediye başkan adaylığıyla bir alakası yok"

10 Ocak 2019 Perşembe 19:43
"İnancımın belediye başkan adaylığıyla bir alakası yok"

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru beldesinin İYİ Parti'li belediye başkan adayı Pervin Poyrazoğlu, "Beni gayrimüslim bir belediye başkan adayı olarak göstermediler. Beni Pervin Poyrazoğlu olarak gösterdiler. Ne kadar akıllı olduğumu, nasıl işleri kısa zamanda halledebileceğimi bildikleri için aday gösterdiler. Benim inancımın belediye başkan adaylığıyla bir alakası yok." dedi.

Partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Poyrazoğlu, projelerini anlatıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Poyrazoğlu, Hristiyan bir gayrimüslim olduğunu belirterek, "Beni gayrimüslim bir belediye başkan adayı olarak göstermediler. Beni Pervin Poyrazoğlu olarak gösterdiler. Ne kadar akıllı olduğumu, nasıl işleri kısa zamanda halledebileceğimi bildikleri için aday gösterdiler. Benim inancımın belediye başkan adaylığıyla bir alakası yok. Bu sadece performansımın yüksek oluşundan dolayı." diye konuştu.

Dini inancının aday gösterilmesiyle alakası olmadığına vurgu yapan Poyrazoğlu, şunları kaydetti:

"Benim için mühim olan, 'Koru beldelilere nasıl hizmet verebilirim?' Çünkü dünyanın her tarafında her inançtan her insan belirli bir mevkiye gelebiliyor. Senatoda da görev yapabiliyor, meclis üyesi de olabiliyor, belediye başkanı da olabiliyor. Obama'nın da hala hiç kimse neye inandığını bilmiyor ama bizim için mühim olan Koru Belediyesi. 'Kadınlarımızı daha iyi yetiştirebiliriz, daha rahat ortamlarda nasıl çocuklarını yetiştirebiliriz?' diye düşünüyorum. Bu yüzden de inancım Koru beldesinin sorunlarının önüne geçsin istemiyorum. Yıllarca biz andımızı okuduk. Ben mutlulukla her zaman çıktım 'Ne mutlu Türküm diyene' dedim. Yani baktığınız zaman benim soyağacıma, gayet sağlam bir soyağacım var. Biz Giritliyiz, yani muhacir bir aileyiz. Bir tarafımız Pazarcıklı. Biliyorsunuz Korulular da muhacir, ben de muhacirim. Bu ülkeyi çok seviyorum. Hiçbir şeyi, hiçbir yeri hiç kimseye değişmem."

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Çam ise yeni bir parti olduklarını hatırlatarak, "Bu iyilerin hareketi. Tüm siyasi kesimlerden, siyasi düşüncesi ne olursa olsun bu hareketin içinde, artı mezhebine, meşrebine, dinine, şusuna busuna bakmaksızın 'Bu vatan sevgisi için ne yapabilir?' diyen bir hareketin adıdır. Onun için biz de asla böyle bir şey düşünmüyoruz. Hele hele Pervin Hanım'ın bir projesi var Avrupa destekli. Bir kadın hareketinin arkasında Korulular durduğu takdirde, Koru halkına, Koru esnafına, Koru ailesine büyük desteği olacak." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 19:43
  1. gayrimüslim başkan adayı
  2. Yalova

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da trafik kazası: 8 ölü
    1. İran'da trafik kazası: 8 ölü
    2. Yıldırım'dan '3600 ek gösterge'..
    3. 49 milyon kişinin bilgileri FETÖ..
    4. Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu..
    5. Ünlü siyasetçi Atatürk Havalimanında..
    6. Yalova merkezli FETÖ'nün "askeri..
    7. Elazığ’da yarın okullar tatil mi?..
    8. "İnancımın belediye başkan adaylığıyla..
    9. "İstanbul ile ilgili tecrübelerini,..
    10. Yerli elektroşok Wattozz'a talep..
    11. Hatay Valisi Doğan'dan geçici barınma..
    12. Adıyaman'da içme suyu borusu patladı
    13. Galatasaray, Antalya kampını tamamladı
    14. Çorum’da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    15. Alay konusu oldu: Trump, Bolton'a..
    16. Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    17. Sakarya'da DEAŞ operasyonu
    18. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    19. Son seçim anketinde CHP'ye büyük..
    20. A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye