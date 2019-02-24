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In Hoodies'in yeni albümü RedBull.com ve IG TV'de yayında

24 Şubat 2019 Pazar 11:55
In Hoodies'in yeni albümü RedBull.com ve IG TV'de yayında

İSTANBUL (AA) - Murat Kılıkçıer'in müzik projesi "In Hoodies", ikinci albümü "Recalibrated Expectations" ile hem RedBull.com hem de Red Bull IG TV’de müzikseverlerle buluşuyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, In Hoodies, ilk kez Redbull.com ve Red Bull Türkiye Instagram hesabı IGTV üzerinden yayınlanan "Recalibrated Expectations" albümündeki 10 şarkısı ile müzikseverleri sevindirdi.

Daha önce "Second Coming", "My Con" ve "She Got Caught" adlı şarkılarıyla beğeni toplayan sanatçının ikinci albümü "Recalibrated Expectations", İngiltere ve İstanbul’daki özel stüdyolarda hazırlandı.

Çağın ruhuna ait tüm duyguları içeren "Recalibrated Expectations", kent yaşamında sıkışan bireyin yalnızlığını ve aidiyet yoksunluğuna paralel biçimde içselleştirilemeyen duyguların hikayesini anlatıyor.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:55
  1. Red Bull

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