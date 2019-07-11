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İmzâlar daha güvenli HOSAB için atıldı

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ne itfaiye istasyonu kurulmasını içeren protokol, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun arasında imzâlandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
İmzâlar daha güvenli HOSAB için atıldı

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ne itfaiye istasyonu kurulmasını içeren protokol, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun arasında imzâlandı.


Bursa’da yangınlara en kısa sürede müdahale etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, itfaiye istasyonu ağına bir yenisini daha ekliyor. Hâlen 27 istasyonda 112 itfaiye aracının yanında 64 gönüllü istasyonda da 65 traktör tankeri ve 12 araçla hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ne (HOSAB) de bir itfaiye istasyonu kazandırıyor. HOSAB’a yapılacak itfaiye istasyonu ile ilgili protokol, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun arasında imzalandı.


HOSAB binasında düzenlenen imzâ töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üreterek, istihdam sağlayarak ülkenin geleceğine yön veren, katkı ve destek sağlayan işadamlarının her türlü felâket ve sıkıntıya karşı güvence altında olmasının önem taşıdığını söyledi. Kurulacak itfaiye istasyonunun sadece HOSAB’a değil, çevredeki yerleşim birimlerine de hizmet vereceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi biraz günün şartlarında aceleyle başlamış ancak son yıllarda yapılan hamlelerle ciddi bir noktaya geldi. Bu manada ulaşım, yol, altyapı gibi hizmetlerin yanında güvenlik ve yangınla mücadele de olmazsa olmaz bir konu. Organize sanayi bölgelerinin itfaiye birimi kurmak gibi bir sorumluluğu var. Bu bir anlamda karşılıklı kazan kazan çalışması. Protokol kapsamında HOSAB kendi itfaiye istasyonunu kuracak, araç teminini gerçekleştirecek. Biz de danışmanlık, personel, araç ve mesleki eğitim desteği vereceğiz. Böylelikle bazen dakikaların değil saniyelerin yarıştığı bir ortamda en kısa sürede yangına müdahale şansımız olacak. İnşallah hiç kullanmayız, ama bir ân evvel bitirip, işler hâle getirmeyi hedefliyoruz” dedi.


HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun da yapılacak itfaiye istasyonunun sadece sanayi bölgesine değil çevre yerleşim bölgelerine de hizmet vereceğini hatırlatarak, protokolün hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
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