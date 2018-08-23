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İmzalar atıldı! Türki Cumhuriyetlerden stratejik ortaklık

Orta Asya'da bulunan Kırgızistan ve Türkmenistan arasında ikili ilişkileri güçlendirmek adına Stratejik Ortaklık Beyannamesi imzalandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 17:42
İmzalar atıldı! Türki Cumhuriyetlerden stratejik ortaklık

Türki devletler Kırgızistan ve Türkmenistan arasında stratejik ortaklık beyannamesi imzalandı.

Türkmenistan'a cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk devlet ziyaretini gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, başkent Aşkabat'ta Oğuzhan Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdımuhamedov'un ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

HÜKÜMETLER ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANDI

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulduğu görüşmelerin ardından iki lider, Kırgızistan ile Türkmenistan arasında Stratejik Ortaklık Beyannamesi'ni imzaladı.

İki ülke hükümetleri arasında da 10 iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

KIRGIZİSTAN İLE TÜRKMENİSTAN YENİ İŞBİRLİĞİ DÖNEMİNE GİRDİ

İmza törenin ardından konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı'na ve tüm Türkmen halkına sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için şükranlarını iletti.

Türkmenistan'ı ilk kez ziyaret ettiğini hatırlatan Ceenbekov, "Kırgız Cumhuriyeti ve Türkmenistan arasında Stratejik Ortaklık Beyannamesini imzaladık. Bu, ikili ilişkiler açısından tarihi bir olaydır. Ülkelerimiz arasında dostluk ve iş birliği tarihinde yeni bir sayfa açacaktır." diye konuştu.

Ceenbekov, 24 Ağustos'ta Türkmenbaşı şehrinde, Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu (IFAS) kurucu ülkeler zirvesine de onur konuğu olarak katılacak.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 17:42
  1. Kırgızistan
  2. Türkmenistan
  3. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov
  4. Aşkabat
  5. Oğuzhan Köşkü
  6. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi
  7. Cumhurbaşkanı Ceenbekov
  8. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdımuhamedov
  9. Stratejik Ortaklık Beyannamesi
  10. Türkmen
  11. Türkmenbaşı
  12. Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu

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