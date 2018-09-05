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Kırgızistan'da FETÖ’nün eğitim ayağına darbe!

Başkan Erdoğan’ın Kırgızistan ziyareti sonrası FETÖ’nün eğitim ayağına ağır darbe vuruldu. TMV ile Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Buna göre TMV, Kırgızistan’da okul öncesi eğitimden başlayarak ilkokul, ortaokul ve yüksek meslek eğitim merkezleri açacak.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:41
Kırgızistan'da FETÖ’nün eğitim ayağına darbe!

Başkan Recep Tayip Erdoğan’ın Kırgızistan ziyareti sonrası iki ülke arasında önemli adımlar atıldı. Özellikle eğitim alanında Kırgızistan’ın dört bir yanına dağılan FETÖ'nün izleri Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile ülkeden silinecek. Dünyanın dört bir yanında FETÖ okullarını devralan TMV, Kırgızistan’da da faaliyete geçecek. TMV ile Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

TEMSİLCİLİK AÇACAK

Anlaşma kapsamında TMV ilk etapta Kırgızistan’da temsilcilik ofisi açacak. Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı TMV’ye, ülke genelinde okul öncesi eğitim kurumları, genel eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve yüksek mesleki eğitim kurumları açma yetkisini verdi. Öğrenci ve öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılama, burs dağıtma, yayımlar yapma ve web siteleri hazırlama çalışmaları da yürütülecek. Eğitim kurumlarının ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan eğitim ve kültür merkezleri de TMV bünyesinde Kırgızistan’da faaliyet gösterecek.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 07:41
  1. FETÖ
  2. Kırgızistan

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