İmzalar atıldı... Türkiye bölgede ve dünyada üstünlük sağlayacak!

Türkiye’yi savunma teknolojisine yön veren ülkeler arasına sokacak proje için ilk adım atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Elektronik Harp Özel Görev Uçakları geliştirilmesi amacıyla Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi sözleşmesi imzalandı. Yerli imkânlarla yapılacak 4 adet HAVA SOJ sistemi 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın hizmetine girecek. Türk Hava Kuvvetleri, bölgede ve dünyada üstünlük sağlayacak.

DÜŞMAN SİSTEMLER KÖRELTİLECEK



HAVA SOJ sisteminde, bir uçağın üzerinde pek çok elektronik harp kabiliyeti bir araya getirilecek. Bu sistemle düşman haberleşme sistemleri ve radarları tespit edilerek, köreltilecek. Böylece savaş uçaklarımız güvenli bir şekilde operasyon yapabilecek.

Elektronik Harp görev sistemlerinin tamamı yurt içinde milli olarak geliştirilecek ve üretilecek. ASELSAN tarafından geliştirilecek milli görev sistemlerinin uçaklara entegrasyonu ve sertifikasyonu, TUSAŞ başta olmak üzere yerli sanayi kuruluşları tarafından yapılacak. Geliştirilecek yüksek ihracat potansiyeline sahip ürün, Türkiye’nin bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke hedefine önemli katkı sağlayacak. Türkiye’nin savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirilecek.

YERLİ ÜRETİM



ASELSAN ve TUSAŞ ile birlikte yürütülecek projeye imza atan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı 100 günlük eylem planındaki projelerin büyük bölümünün savunma sanayi alanında olduğuna dikkat çekti. Projenin hayata geçmesiyle Türk Hava Kuvvetleri’nin dünyada çok az ülkede olan bir güce ulaşacağını belirten Demir, “Uçaklara sistemin entegrasyonunun yabancı bir ülkede yapılmasını asla istemedik. Bunun çeşitli riskleri var. HAVA SOJ sistemini ASELSAN geliştirecek, TUSAŞ uçağa entegre edecek” dedi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün de stratejik açıdan büyük öneme sahip projenin büyük bir caydırıcılık unsuru olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ilk HAVA SOJ sistemini göklerde göreceğiz” diye konuştu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de projenin ilk ayağı olan uçak alımı için ilgili firmayla anlaşmak üzere olduklarını belirterek, “İnşallah zamanından önce bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Projenin imza töreni Savunma Sanayi Başkanlığı’nda yapıldı. Törene Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, ASELSAN Yönetim kurulu Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in yanı sıra üst düzey komutanlar ve ilgililer katıldı.