0553 313 94 23

İMÜ'de devir teslim töreni

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Gülfettin Çelik, görevi Prof. Dr. M. İhsan Karaman'dan devraldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:39
İMÜ'de devir teslim töreni

İSTANBUL (AA) - Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Gülfettin Çelik, görevi Prof. Dr. M. İhsan Karaman'dan devraldı.

Prof. Dr. Karaman'ın bugün itibariyle görev süresinin dolmasıyla İMÜ rektörlük makamında devir teslim töreni düzenlendi.

Üniversitedeki fakülte dekanlarının da hazır bulunduğu törende konuşan yeni rektör Prof. Dr. Çelik, görevi devraldığı Karaman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Temel ilkelerinin, adalet, hakkaniyet ve liyakate bağlı kalarak, ayrım gözetmeksizin, herkesi tek bir bütün görerek görev yapmak olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Temel vizyonumuz yeni bir medeniyet inşası; misyonumuz ise üniversitemizin bu medeniyetin ihtiyaç duyduğu insanı, nitelikli meslek sahiplerini ve bilim insanlarını yetiştirmesi, üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan, öncülük eden bir üniversite oluşturmak yönünde olacaktır. Bu vizyon ve misyon ile üniversitemizi; bilgi-bilim ve ahlakın birbirini tamamladığı, medeniyetimizi inşa eden değerlerimize dayalı, topluma hizmet esasında yenilikçi bir yaklaşımla yönetmek temel şiarımız olacaktır. Diğer taraftan öğrencilerimiz ve genç araştırmacılara kendilerini geliştirebilecekleri, birikimlerini zenginleştirebilecekleri, özgün perspektiflerini inşa edebilecekleri üst düzeyde akademik bir ortam sunmak, aynı zamanda akademik dünyanın kendi içinde ve diğer entelektüel dünya ile ortak bir fikri zeminde buluşmasına imkan hazırlayacak ortamı sağlamak, temel amaçlarımızdan birisi olacaktır."

Prof. Dr. Karaman ise içi rahat, alnı ak şekilde rektörlük yaptığını ifade ederek, görevi layıkıyla yürüteceğine inandığı meslektaşına teslim ediyor olmaktan dolayı da gururlu olduğunu söyledi.

Dört yıl boyunca İMÜ'yü ellerinden geldiğince her anlamda ve alanda daha iyi yerlere getirmek için çalışıp, başarılı adımlar attıklarını belirten Karaman, "Bu çıtanın giderek daha yükseklere çıkarılacağından eminiz. Bu duygu ve düşüncelerle Rektörümüze ve ekibine yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim." diye konuştu.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:39
  1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik
  2. Prof. Dr. M. İhsan Karaman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de 90 yıllık ahşap evde yangın
    1. ABD'de 90 yıllık ahşap evde yangın
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    3. 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ı kast ederek..
    4. "4 kıtada 19 ülkede sınav merkezimiz..
    5. Mısır'da askeri üniformaya benzer..
    6. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    7. AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan..
    8. Doğal müshil barut ağacı kabuğu
    9. Galatasaray-Porto maçına doğru
    10. İsrail Gazze sahilinde 11 Filistinliyi..
    11. 15 ülkeden tam 38 akademisyen… ‘Ulu..
    12. Ronaldo, Messi'ye çağrı yaptı
    13. Bebeğinize yemeğini püre şeklinde..
    14. Tayfun Akalın kimdir nerelidir?
    15. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    16. AK Parti Kars ilçe belediye başkan..
    17. Hababam Sınıfı oyuncusu yaşamını yitirdi
    18. Antalya'da yola düşen kayalar tehlike..
    19. Meteorolojiden 6 il için kar yağışı..
    20. Hakkari'deki ihaleye fesat karıştırma..
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor