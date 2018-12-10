İMÜ'de devir teslim töreni

İSTANBUL (AA) - Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Gülfettin Çelik, görevi Prof. Dr. M. İhsan Karaman'dan devraldı.

Prof. Dr. Karaman'ın bugün itibariyle görev süresinin dolmasıyla İMÜ rektörlük makamında devir teslim töreni düzenlendi.

Üniversitedeki fakülte dekanlarının da hazır bulunduğu törende konuşan yeni rektör Prof. Dr. Çelik, görevi devraldığı Karaman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Temel ilkelerinin, adalet, hakkaniyet ve liyakate bağlı kalarak, ayrım gözetmeksizin, herkesi tek bir bütün görerek görev yapmak olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Temel vizyonumuz yeni bir medeniyet inşası; misyonumuz ise üniversitemizin bu medeniyetin ihtiyaç duyduğu insanı, nitelikli meslek sahiplerini ve bilim insanlarını yetiştirmesi, üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan, öncülük eden bir üniversite oluşturmak yönünde olacaktır. Bu vizyon ve misyon ile üniversitemizi; bilgi-bilim ve ahlakın birbirini tamamladığı, medeniyetimizi inşa eden değerlerimize dayalı, topluma hizmet esasında yenilikçi bir yaklaşımla yönetmek temel şiarımız olacaktır. Diğer taraftan öğrencilerimiz ve genç araştırmacılara kendilerini geliştirebilecekleri, birikimlerini zenginleştirebilecekleri, özgün perspektiflerini inşa edebilecekleri üst düzeyde akademik bir ortam sunmak, aynı zamanda akademik dünyanın kendi içinde ve diğer entelektüel dünya ile ortak bir fikri zeminde buluşmasına imkan hazırlayacak ortamı sağlamak, temel amaçlarımızdan birisi olacaktır."

Prof. Dr. Karaman ise içi rahat, alnı ak şekilde rektörlük yaptığını ifade ederek, görevi layıkıyla yürüteceğine inandığı meslektaşına teslim ediyor olmaktan dolayı da gururlu olduğunu söyledi.

Dört yıl boyunca İMÜ'yü ellerinden geldiğince her anlamda ve alanda daha iyi yerlere getirmek için çalışıp, başarılı adımlar attıklarını belirten Karaman, "Bu çıtanın giderek daha yükseklere çıkarılacağından eminiz. Bu duygu ve düşüncelerle Rektörümüze ve ekibine yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim." diye konuştu.



