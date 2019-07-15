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İMSİYAD Derneği Başkanı Haymanı’dan Başkan Altın’a ziyaret

İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Kurucu Genel Başkanı (İMSİYAD) Metin Haymana, Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı makamında ziyaret etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:31
İMSİYAD Derneği Başkanı Haymanı’dan Başkan Altın’a ziyaret

İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Kurucu Genel Başkanı (İMSİYAD) Metin Haymana, Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı makamında ziyaret etti.


Aslen Muş Malazgirtli olan İMSİYAD Dernek Başkanı Metin Haymana, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olması dileklerinde bulundu. Tüm Türkiye’deki ve Malazgirtli iş adamlarıyla Malazgirt ilçesini geleceğe taşımak için birlik beraberlik içinde çalışılması gerektiği belirten Belediye Başkanı Cengiz Altın, "İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Başkanı Metin Haymana kardeşimizin ziyaretleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yıllardır özlem duyduğumuz dernekler ve sivil toplum kuruluşları bunlar. İlçemiz tarihi bir ilçedir. Siz değerli iş adamlarından tek beklentimiz gelip ilçemizde iş yerleri açmasıdır. Bizler belediye olarak siz değerli iş adamlarına her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.


İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İMSİYAD) Başkanı Metin Haymana ise, Belediye Başkanı Cengiz Altın’a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Haymana, “Malazgirt Belediye Başkanımız Cengiz Altın’ı makamında ziyaret etmek istedik. Muşlu iş adamları olarak ilçemize neler yapabiliriz, nasıl iş imkânları oluşturabiliriz istişaresini yaptık. Başkanımızın Malazgirt’in geleceği için çok güzel plan ve projeleri var. Bizlerde iş adamları olarak üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazırız. Başkanımıza canı gönülden başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:31
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