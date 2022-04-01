İmsakiye Kütahya: Kütahya teravih namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Kütahya sahur iftar saati...

Sahur saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? Sahur saat kaçta bitecek? Teravih namazı saat kaçta? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hak din olan İslam’ın şartları arasında yer alan oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı bu yıl 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece başlıyor.Müslümanlar ilk teravih namazını 1 Nisan Cuma akşamı yatsı namazının ardından kılacak. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar teravih namazının yanında sahur saatleri ile iftar ve akşam ezanı vakitlerini de diyanet ramazan imsakiyesi 2022 takvimi üzerinden sorguluyor. Peki Kütahya’da teravih namazı saat kaçta? Kütahya sahur vakti saat kaçta bitecek? Kütahya iftar saati kaçta olacak? İşte 2022 Kütahya Ramazan imsakiyesi sahur, iftar, imsak, akşam ezanı, teravih namazı vakitleri…

Kütahya teravih saat kaçta?

Kütahya'da ilk teravih namaz saati 20:50'de kılınacak.

Kütahya sahur saat kaçta bitiyor?

Kütahya'da ilk sahur saat 05:11'de biecek. Kütahya sabah ezanı Ramazanın ilk günü 05:11'de okunacak.

Kütahya iftar kaçta olacak?

Kütahya'da ilk iftar saati 20:51'de olacak.