İMSAD sektörün röntgenini çekti

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) hazırladığı ‘Ocak 2019 Sektör Raporu’na göre, Türkiye ekonomisi bu yıl hükümetin uyguladığı politikalar ile bir dengelenme süreci içinde olacak. Raporda dış ticaret açığı ile cari açığın azalacağı, enflasyon ve faiz oranlarının düşürülmesinin hedeflendiği dengelenme sürecinde, ekonomik büyümede yavaşlamanın öngörüldüğü vurgulandı. İnşaat sektöründe ise sene sonunda yüzde 3-4 arasında küçülme beklendiği dile getirildi.