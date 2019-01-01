İMSAD sektörün röntgenini çekti

İMSAD'ın hazırladığı ‘Ocak 2019 Sektör Raporu’na göre, Türkiye ekonomisi bu yıl hükümetin uyguladığı politikalar ile bir dengelenme süreci içinde olacak.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) hazırladığı ‘Ocak 2019 Sektör Raporu’na göre, Türkiye ekonomisi bu yıl hükümetin uyguladığı politikalar ile bir dengelenme süreci içinde olacak. Raporda dış ticaret açığı ile cari açığın azalacağı, enflasyon ve faiz oranlarının düşürülmesinin hedeflendiği dengelenme sürecinde, ekonomik büyümede yavaşlamanın öngörüldüğü vurgulandı. İnşaat sektöründe ise sene sonunda yüzde 3-4 arasında küçülme beklendiği dile getirildi.

  1. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)
  2. Ocak 2019 Sektör Raporu
  3. Türkiye ekonomisi
  4. İnşaat sektörü
TOKİ - Emlak Konut GYO
İhaleler - Mevzuat
Arsa Arazi
Yapı - Dekorasyon
Diğer