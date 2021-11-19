  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi İmran Kılıç kimdir? İmran Kılıç hastalığı neydi?
Biyografi

İmran Kılıç kimdir? İmran Kılıç hastalığı neydi?

İmran Kılıç kimdir? AK Parti milletvekili İmran Kılıç neden öldü, hastalığı neydi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi. 64 yaşında vefat eden Kılıç, üzün süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordu. Peki İmran Kılıç kimdir? İmran Kılıç nereli kaç yaşında? İşte İmran Kılıç hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 09:17:00 - 2021-11-19 09:18:14
İmran Kılıç kimdir? İmran Kılıç hastalığı neydi?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Peki İmran Kılıç kimdir, nereli kaç yaşında?

İmran Kılıç kimdir?

1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı. Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müftüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurtdışı görevlerinde bulundu.

İmran Kılıç'nın birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı. Evli ve üç çocuk babası olan Kılıç, AK Parti 27. dönem Kahramanmaraş milletvekili olarak parlamentoda görev yapıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor
Gündem

İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor

İsmailağa Camii sosyal medya hesabından faiz ile ilgili paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, faiz yüzünden pahalılığın arttığı belirtildi. ..
PKK'lı terörist öldürüldü! Emre Uslu ciyakladı
Gündem

PKK'lı terörist öldürüldü! Emre Uslu ciyakladı

FETÖ’cü Emre Uslu "Fuat" kod adlı PKK’lı terörist Ali Haydar Kaytan’ın öldürülmesini kendine yediremedi.

Yıllarca yanlış yapmışız! İşte çay demlemenin püf noktası
Aktüel

Yıllarca yanlış yapmışız! İşte çay demlemenin püf noktası

Neredeyse her evde demlenilen çayda çok sık yapılan bir hata var. Önce çayı ardından suyu koyan vatandaşların lezzeti kaçırdığı ve önce suyu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay