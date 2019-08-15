Imran Khan'dan dünyaya 'keşmir' çağrısı: Katliama sessiz mi kalacaksınız? Pakistan Başbakanı Imran Khan, Keşmir'de yaşanan gelişmelerle ilgili "Dünya Keşmir'deki Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliama sessizce tanıklık mı edecek?" açıklamasında bulundu.

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