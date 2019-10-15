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Imran Khan Riyad'a gidiyor! Ara bulucu olacak

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan-İran ara buluculuğu için bugün Riyad'a gidecek.

15 Ekim 2019 Salı 14:12
Imran Khan Riyad'a gidiyor! Ara bulucu olacak

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Han, bölgesel barış girişimleri ve İran'la yükselen gerilimin düşürülmesi çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket edecek.

İki gün önce İran'da Suudi Arabistan'la yaşanan gerginliğin azaltılmasına yönelik temaslarda bulunan Han, Riyad'a giderek diyalog kurulması için görüşmelerde bulunacak. 

İran'da yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki gerginliğin diyalogla çözülebileceğini belirten Han, "Pakistan, geçmişte de iki ülke arasında diyalog kurmak için çalışmıştı. Bugün de bunu sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 

Han, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle yaptığı basın toplantısında ise Pakistan'ın bölgede bir savaş istemediğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"İki ülke arasında savaş olmamalıdır çünkü bu iki ülke arasındaki ihtilaflar, bölgeye de etki etmekte ve yoksulluğun artmasına neden olmaktadır. Pakistan ve gelişmekte olan ülkeler, İran ve Suudi Arabistan arasında hiçbir savaşın meydana gelmemesi gerektiği görüşünde çünkü savaş, üçüncü ülkelerin menfaatine olacaktır." 

Suudi Arabistan'ın, petrol rafinerisine eylülde düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tutması üzerine tırmanan gerilimin ardından Amerikan The New York Times gazetesinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, Han'dan iki ülke arasında ara buluculuk istediğini yazmıştı.

İran ziyareti öncesi Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu habere atıfta bulunularak, "Veliaht Prens, ne Han aracılığıyla İranlı liderlere mesaj göndermiş ne de Han'dan ara buluculuk talep etmiştir." ifadesine yer verilmişti.

Geçen ay, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye giden Han, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede, kendisinden ABD ile İran arasında ara buluculuk yapması ricasında bulunulduğunu açıklamıştı.

Han, ABD yolculuğu öncesi Suudi Arabistan'da Prens Selman'la, ABD ziyareti sırasında ise Ruhani'yle görüşmüştü.

TRT'ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ara buluculuk ve doğrudan görüşme dahil Suudi Arabistan'la her türlü görüşmeye açık olduklarını da kaydetmişti.

KAYNAK: AA

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:12
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